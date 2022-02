Αθλητικά

Άρης: Ο Μάντζιος “βλέπει” την πόρτα της εξόδου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα ήττα του Άρη που έχει «κολλήσει» στα χαμηλά της βαθμολογίας φέρνει προβλήματα στον προπονητή.

Η νίκη του ΠΑΣ Γιάννινα επί του Άρη με 2-0 στους «Ζωσιμάδες», στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, έβαλε σε μπελάδες τον Άκη Μάντζιο καθώς η θέση του κρίνεται επισφαλής. Οι «κίτρινοι» παρέμειναν στην όγδοη θέση της κατάταξης και στο -3 από την έκτη θέση που οδηγεί στα Play Off και τη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Τις προσεχείς ώρες δεν αποκλείεται, υπό την ηγεσία του Θοδωρή Καρυπίδη, να υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με τη θέση του προπονητή στους Θεσσαλονικείς.

Η απόφαση του ισχυρού άνδρα του Άρη, που φέρεται να έχει ήδη συνομιλίες με ξένο προπονητή, δείχνει να είναι οριστική.

Ο Άκης Μάντζιος φέρεται να ανακοίνωσε, άλλωστε, ήδη την αποχώρησή του από την ομάδα στους παίκτες τους, τους οποίους αποχαιρέτησε στα αποδυτήρια.

Σε κάθε περίπτωση, ο Τόλης Τερζής, τεχνικός της Κ19 του Άρη, είναι σε ετοιμότητα, καθώς ο Άρης αντιμετωπίζει προσεχώς τον ΠΑΟΚ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μόναχο: Φονική σύγκρουση τρένων

Βούλα: Ντελιβεράδες μαχαιρώθηκαν για μία παραγγελία

Θάνατος τριών αδελφών: Η ανακοίνωση της οικογένειας