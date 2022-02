Κόσμος

Παρίσι: ραντάρ ανίχνευσης θορύβου σε δρόμους της πόλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στόχος της λειτουργίας τους είναι ο εντοπισμός μηχανών και αυτοκινήτων που συμβάλλουν σημαντικά στην ηχορύπανση, ώστε να επιβάλλονται πρόστιμα.

Το Παρίσι εγκαινίασε το πρώτο ραντάρ ανίχνευσης θορύβου στο πλαίσιο ενός σχεδίου για την επιβολή προστίμων σε θορυβώδεις μοτοσικλέτες και άλλα οχήματα σε μία από τις πιο πολύβουες μεγαλουπόλεις της Ευρώπης. Τοποθετημένο ψηλά πάνω σε ένα φωτιστικό δρόμου στο 20ό διαμέρισμα του ανατολικού Παρισιού, το πρώτο ραντάρ ανίχνευσης θορύβου στη γαλλική πρωτεύουσα θα μετράει το επίπεδο ηχορύπανσης από τα διερχόμενα οχήματα και θα καταγράφει τις πινακίδες κυκλοφορίας.

«Η υψηλή ηχορύπανση κάνει τους ανθρώπους να αρρωσταίνουν. Για την υγεία και την ποιότητα ζωής… αυτό το πρώτο ραντάρ (ανίχνευσης) θορύβου έχει σκοπό να επιβάλλει αυτομάτως πρόστιμα σε οχήματα που κάνουν πολύ θόρυβο», έγραψε ο αναπληρωτής δήμαρχος του Παρισιού Νταβίντ Μπεγιάρντ σε ανάρτησή του στο Twitter.

[Thread] Le premier radar sonore a ete installe par @Bruitparif. Comme un radar de vitesse, il permet de mesurer les emissions sonores d'un vehicule et de prendre en photo la plaque d'immatriculation en cas de depassement d'un certain seuil, pour une verbalisation automatique. pic.twitter.com/p2OhpxaU7D — Dan Lert (@danlert) February 14, 2022

Μέσα στους επόμενους μήνες, η γαλλική πρωτεύουσα θα εξετάσει εάν το συγκεκριμένο ραντάρ μπορεί να αναγνωρίσει με σαφήνεια τις πινακίδες κυκλοφορίας των θορυβωδών μοτοσικλετών και αυτοκινήτων και στη συνέχεια ο εξοπλισμός θα πρέπει να λάβει την επίσημη έγκριση των αρχών μέχρι το τέλος του 2022.

Στην παρούσα φάση δεν θα επιβληθούν πρόστιμα, κάτι που το Παρίσι σχεδιάζει από τις αρχές του 2023, ενώ η κυβέρνηση εγκαθιστά περισσότερα ραντάρ ανίχνευσης θορύβου σε άλλες γαλλικές πόλεις και δοκιμάζει τις διαδικασίες για την αυτοματοποίηση της επιβολής προστίμων στο πλαίσιο ενός νόμου του 2019 για την κινητικότητα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Αρχές μπορούν ήδη να επιβάλλουν κυρώσεις σε ιδιοκτήτες θορυβωδών οχημάτων, αλλά η αστυνομία χρειάζεται να έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό και να συλλάβει επ’ αυτοφώρω τους οδηγούς. Το νέο σύστημα θα λειτουργεί όπως τα ραντάρ ανίχνευσης της ταχύτητας, με αυτόματη επιβολή προστίμων.

«Το πρόβλημα είναι πως η αστυνομία έχει συχνά άλλα πράγματα να κάνει», δήλωσε η Φανί Μιετλίσκι, επικεφαλής της υπηρεσίας Bruitparif που ανέπτυξε την τεχνολογία ραντάρ ανίχνευσης θορύβου.

Ανάλογα ραντάρ έχουν ήδη εγκατασταθεί στην περιοχή Ιλ-ντε-Φρανς, στα περίχωρα του Παρισιού, στη Νίκαια και στη Λυών από τα τέλη Ιανουαρίου. Σήμερα έχει προγραμματιστεί η εγκατάσταση ενός δεύτερου ραντάρ ανίχνευσης θορύβου στο δυτικό τμήμα του Παρισιού..

Σύμφωνα με έρευνα του Δεκεμβρίου του 2021 από το Money.co.uk, βασισμένης σε στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, το Παρίσι ήταν μία από τις πιο πολύβουες πόλεις της Ευρώπης με 5,5 εκατομμύρια κατοίκους εκτεθειμένους σε ηχορύπανση άνω των 55 ντεσιμπέλ από την οδική κυκλοφορία, σε σύγκριση με 2,6 εκατ. στο Λονδίνο και 1,7 εκατ. σε Βιέννη και Ρώμη.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: χειροπέδες στον ένοπλο που απειλούσε διανομείς φαγητού (εικόνες)

Περού: οι μούμιες έξι παιδιών που θυσιάστηκαν για έναν αξιωματούχο (εικόνες)

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου η 15η Φεβρουαρίου