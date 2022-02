Κόσμος

Ισπανία: προβολέας γηπέδου σκότωσε οπαδό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως έγινε η τραγωδία, με θύμα έναν άνδρα που είχε πάει στο γήπεδο για να θαυμάσει την αγαπημένη του ομάδα.

Θρήνος στο ισπανικό ποδόσφαιρο καθώς σε αγώνα της 5ης κατηγορίας ένας φίλαθλος έχασε τη ζωή του όταν τον καταπλάκωσε ένας από τους προβολείς του γηπέδου

Η απίστευτη τραγωδία συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής. Ο 60χρονος Χοσέ Μανουέλ Φερνάντεθ Σουάρεθ έχασε τη ζωή του παρακολουθώντας την αγαπημένη του SD Lenense.

Η Lenense υποδέχονταν την Lealtad de Villaviciosa (κι οι δύο εδρεύουν στην αυτόνομη κοινότητα της Αστούριας στη βορειοδυτική Ισπανία) και στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε το μοιραίο.

#EFETV | ?? Un muerto tras caer una torre de luz sobre el campo de futbol del Lenense.



Segun confirmo a Efe la alcaldesa de Lena, Gemma Alvarez, el suceso se produjo en torno a las 13:30 y que el viento, apreciable en el video, es la posible causa del suceso. ??? Paco Paredes pic.twitter.com/urE4O2cQV7 — EFE Deportes (@EFEdeportes) February 13, 2022

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή, ξήλωσαν μια διαφημιστική πινακίδα η οποία έπεσε με δύναμη πάνω σ' έναν από τους προβολείς του γηπέδου, ο οποίος άρχισε να γέρνει για να πέσει με δύναμη στην κερκίδα.

Εκεί κάθονταν μια μικρή ομάδα οπαδών με τον άτυχο Σουάρεθ να χάνει τη ζωή του επί τόπου ενώ ένας ακόμη φίλαθλος τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι.

Ειδήσεις σήμερα:

Περού: οι μούμιες έξι παιδιών που θυσιάστηκαν για έναν αξιωματούχο (εικόνες)

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου η 15η Φεβρουαρίου

Θεσσαλονίκη: χειροπέδες στον ένοπλο που απειλούσε διανομείς φαγητού (εικόνες)