Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη - Κούγιας: 13ος εμπλεκόμενος αναζητείται από τις Αρχές

Τι λέει για οργανωμένη καταδρομική επιχείρηση και για τα αυτοκίνητα που γυρνούσαν στην περιοχή της Χαριλάου. Τι αποκαλύπτει για την δίκη σχετικά με την δολοφονία Τοπαλούδη.

Στην απολογία του 12ου συλληφθέντα για την εμπλοκή του στην φονική επίθεση με θύμα τον 19χρονο Άλκη, στην Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε ο Αλέξης Κούγιας, μιλώντας την Τρίτη, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο συνήγορος της οικογένειας του άτυχου 19χρονου, αλλά και των δύο φίλων του που τραυματίστηκαν στην ίδια επίθεση, «ο συλληφθείς υποστηρίζει ότι απλώς μετέφερε άλλους στην περιοχή. Τους μετέφερε γιατί;», προσθέτοντας πως με τον νέο Ποινικό Κώδικα, όλοι οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζονται το ίδιο από την Δικαιοσύνη, ασχέτως του είδους και του βαθμού εμπλοκής τους.

«Όσο προχωρά η διερεύνηση της υπόθεσης και αποκαλύπτονται στοιχεία, προκύπτει πως ήταν μια πολύ καλά οργανωμένη καταδρομική επιχείρηση. Τα αυτοκίνητα που «περιπολούσαν» στα στενά, έψαχναν να βρουν τα παιδιά», συμπλήρωσε ο κ. Κούγιας.

Ο ποινικολόγος συμπλήρωσε δηκτικά πως «δώδεκα μέχρι τώρα (ενν. συλληφθέντες) και κανείς δεν χτύπησε τον Άλκη».

Όπως ανέφερε ο Αλέξης Κούγιας, η οικογένεια του Άλκη έχει αντίγραφο της δικογραφίας μέχρι και την κατάθεση του πρώτου κατηγορούμενου, ενώ σήμερα ο ίδιος θα μιλήσει με την ανακρίτρια για τυχόν επιπλέον ανακριτικές πράξεις που απαιτούνται, λέγοντας πάντως πως «είμαι ήσυχος ό,τι η ανακρίτρια θα κάνει ότι πρέπει».

«Νομίζω αναζητείται και 13ος, δεν γνωρίζω ποια ακριβώς είναι η εμπλοκή του με το περιστατικό, αλλά ειλικρινά νομίζω ότι δεν θα κλείσει εδώ ο κύκλος», προσέθεσε ο κ. Κούγιας, λέγοντας πως θα προκύψουν νέα στοιχεία από τα αποτελέσματα μιας σειράς εξετάσεων που αναμένεται να βγουν το επόμενο διάστημα.

Ακόμη, ο ποινικολόγος αναφέρθηκε και στην υπόθεση Τοπαλούδη και σε ένα παράδοξο δικαστικά γεγονός που συνέβη την Δευτέρα, στην έναρξη της δίκης στο Εφετείο, σύμφωνα όμως με το οποίο, όπως ανάφερε, ανατράπηκε ένα βασικό επιχείρημα ενός εκ των κατηγορούμενων, με τις κινήσεις που έκανε ο… ίδιος ο κατηγορούμενος.

