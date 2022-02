Πολιτική

Ανατιμήσεις - Οικονόμου: νέα μέτρα, όσο επιτρέπουν τα δημοσιονομικά

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για τον ΕΦΚ στα καύσιμα και τους λόγους που δεν μειώνεται. Για ποιους θα συνεχιστεί η στήριξη, λόγω της ενεργειακής κρίσης.

«Οι ανατιμήσεις και η ακρίβεια είναι πρόβλημα κοινωνικό, που είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο δυσκολεύει πάρα πολλούς συμπολίτες μας στην καθημερινότητα και στην ζωή τους. Η Κυβέρνηση δρα, στηρίζοντας τον κόσμο και παράλληλα διασφαλίζοντας μια σταθερή και ασφαλή πορεία για την χώρα», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, μιλώντας την Τρίτη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Οικονόμου, «από τον Σεπτέμβριο και μετά που ξεκίνησε η ιστορία των ανατιμήσεων, η Κυβέρνηση δεν κάθισε με σταυρωμένα τα χέρια, μετά από αυτήν την παγκόσμια κρίση πληθωρισμού, που ήρθε μετά από την κρίση κορονοϊού. Σταθήκαμε δίπλα στον πολίτη. Έχουν διατεθεί πάνω από 1,8 δις ευρώ για την στήριξη νοικοκυριών».

Σχετικά με τα μέτρα στήριξης, ο κ. Οικονόμου είπε πως η κρατική αρωγή «δεν μηδενίζει τις αυξήσεις, αλλά όπως λέμε με ειλικρίνεια από την αρχή, περιορίζει την επιβάρυνση από τις ανατιμήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Είναι 350 εκατομμύρια ευρώ μόνο τον Φεβρουάριο και συνεχίζεται και για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις και για αγρότες», τονίζοντας πως «δοκιμάζονται οι αντοχές όλης της κοινωνίας».

Για τον ΕΦΚ στα καύσιμα

«Είναι εύλογο οι πολίτες να αναζητούν λύσεις για τον υψηλό Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα. Ζητούν μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα. Αν μειωθεί ο ΕΦΚ αυτός, θα λείψει κομμάτι από τα έσοδα του κρατικού Προϋπολογισμού και θα πρέπει να αναπληρωθεί το ποσό αυτό, καθώς με αυτά τα χρήματα στηρίζεται το κοινωνικό Κράτος. Ακόμη, είναι ένας φόρος που θα ευνοήσει ένα προϊόν εισαγόμενο και η μείωση του φόρου σημαίνει πως τα λεφτά θα φύγουν», είπε ο κ. Οικονόμου, αναφέροντας πως σε ότι αφορά τα έσοδα του Κράτους, η πορεία τους είναι ικανοποιητική και εντός στόχων.

Όπως σημείωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, αναφορικά με την δέσμη μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, «πέρα από την συνέχιση στήριξης σε ότι αφορά την Ενέργεια, υπάρχουν κοινωνικά στρώματα που θα συνεχίσουν για πολύ καιρό να δέχονται πίεση και θα συνεχίσει η Κυβέρνηση να τα στηρίζει, όμως χωρίς να ρίξουμε την χώρα στα βράχια».

Ακόμη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε πως «η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα γίνει από την 1η Μαΐου, δεν μπορεί αυτό να γίνει νωρίτερα, νομίζω όλοι το αναγνωρίζουν αυτό».

Τόνισε παράλληλα πως «θα εξετάσει η Κυβέρνηση στοχευμένες παρεμβάσεις, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουμε, για όσους έχουν ανάγκη, ενώ παράλληλα υπάρχει μια σειρά παρεμβάσεων, όπως η μείωση του ΕΝΦΙΑ, που ελαφρύνει τα νοικοκυριά»

Για την Ρωσο-Ουκρανική κρίση και το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής κρίσης, είπε ότι «όπως όλοι, ελπίζουμε σε ειρηνική επίλυση της κρίσης. Σε όλα τα μέτωπα που αφορούν την χώρα, η Κυβέρνηση εξετάζει διαρκώς τα δεδομένα και μέσω της συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ και μέσω των διαύλων που διαθέτει με την Ρωσία».

