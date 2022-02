Αθλητικά

ΝΒΑ – Μπακς: Ο Αντετοκούνμπο έλειψε…. στα “ελάφια”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύμα έκπληξης έπεσαν οι Μπακς απόντος του Greek Freak που υποφέρει από διάστρεμμα.

Απρόσμενη ήττα γνώρισαν οι Μπακς, που ηττήθηκαν στο Μιλγουόκι από το Πόρτλαντ με 122-107 σε έναν αγώνα όπου έκανε το ντεμπούτο του με τους πρωταθλητές ο Σερτζ Ιμπάκα αλλά δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (διάστρεμμα). Ως εκ τούτου τα «ελάφια» έπεσαν στο 35-23 και βρίσκονται στην 5η θέση της Ανατολής ενώ οι Μπλέιζερς με ρεκόρ 24-34 καταλαμβάνουν την 10η θέση της Δύσης.

Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους, με τους οποίους δεν αγωνίστηκαν και οι Πατ Κόνατον, ο Τζορτζ Χιλ και Μπρουκ Λόπεζ, ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ με 23 πόντους ενώ από 17 πόντους σημείωσαν οι Μπόμπι Πόρτις και Τζόρνταν Νουόρα. Ο Κρις Μίντλετον έφτασε μια «ανάσα» από το triple double με 16 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ αλλά ήταν πάρα πολύ άστοχος (2/7 δίποντα, 1/8 τρίποντα) ενώ ο Ιμπάκα ξεκίνησε βασικός και είχε 6 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 31 λεπτά συμμετοχής.

Για το Πόρτλαντ, που δεν είχε στη διάθεσή του τους Έρικ Μπλέντσο, Ντέιμιαν Λίλαρντ, Ντένις Σμιθ, Ντίντι Λουζάδα, Κίον Τζόνσον, Νασίρ Λιτλ, Τζο Ινγκλς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Άνφερνι Σάιμονς με 31 πόντους ενώ 27 πρόσθεσε ο Τζος Χαρτ και 23 ο Γιουσούφ Νούρκιτς.

Αυτός ήταν ο πρώτος από τους έξι διαδοχικούς αγώνες που θα δώσουν οι Μπακς στην έδρα τους καθώς ακολουθούν αναμετρήσεις με τους Πέισερς, τους Σίξερς, τους Νετς, τους Χόρνετς και τους Χιτ στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι.

Ειδήσεις σήμερα:

Περού: οι μούμιες έξι παιδιών που θυσιάστηκαν για έναν αξιωματούχο (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: χειροπέδες στον ένοπλο που απειλούσε διανομείς φαγητού (εικόνες)

Κυψέλη - 7χρονος: οι απολογίες της μητέρας και του δολοφόνου του