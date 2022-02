Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Η Ιωάννα ζητά αποζημίωση από την δράστιδα

Τι λέει στην εκπομπή “Το Πρωινό” ο συνήγορος της Ιωάννας για ακόμη μια έκπληξη που ετοιμάζει η Ιωάννα. Τι αποκαλύπτει για την ζωή της Έφης στην φυλακή, η συγκρατούμενη της, που πυροβόλησε τον γιατρό στο Χαλάνδρι.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου ολοκλήρωσε το 10ο δύσκολο χειρουργείο, πήραν οι γιατροί δέρμα από το κεφάλι για να αποκατασταθούν ουλές στο πρόσωπο και στα χέρια της και σε έναν μήνα θα προχωρήσει σε 11ο χειρουργείο, είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου, αποκαλύπτοντας πως επίκειται η κατάθεση αγωγή αποζημίωσης από την καταδικασμένη δράστιδα.

Από την πλευρά του, ο εκ των συνηγόρων της Ιωάννας Παλιοσπύρου, Νίκος Αλεξανδρής, αποκάλυψε πως «με την αγωγή που θα γίνει, η Ιωάννα θα μας δώσει και άλλες αφορμές για να την λατρέψουμε. Για τον εαυτό της δεν θα ζητήσει ούτε ένα ευρώ. Που και πως θα διατεθούν τα χρήματα αυτά θα αποκαλυφθεί εν καιρώ. Αυτό το κορίτσι αποτελεί έναν «φάρο» για την κοινωνία, προσπαθεί να προχωρήσει την ζωή του και παράλληλα να προσφέρει στήριξη σε όλους τους κακοποιημένους».

Η Κέλλυ Χεινοπώρου συνομίλησε με μια από τις συγκρατούμενες της καταδικασμένης, σε κάθειρξη 15 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας, δράστιδας της επίθεσης, που κρατείται στις Γυναικείες Φυλακές Θήβας, την γυναίκα που προφυλακίστηκε για τον πυροβολισμό κατά του γιατρού στο Χαλάνδρι, μπροστά στην κόρη τους.

Όπως είπε τηλεφωνικά στην εκπομπή, η καταδικασμένη για την επίθεση στην Ιωάννα Παλιοσπύρου είναι μια γυναίκα ψυχρή, που δεν μιλάει ποτέ για την υπόθεση με το βιτριόλι, ενώ έχασε το δικαίωμα να κάνει μεροκάματα στην φυλακή, καθώς έκλεψε κάποιο ρούχο από την αποθήκη των φυλακών

Η συγκρατούμενη της είπε πως η δράστιδα της επίθεσης με βιτριόλι δέχθηκε κάποιες επιθέσεις στην φυλακή από άλλες συγκρατούμενες και πως σε όλες τις κρατούμενες κάνει εντύπωση πως η εν λόγω γυναίκα είναι πάντοτε περιποιημένη, καλοντυμένη και βαμμένη συνέχεια, καθώς και ότι προσέχει την σιλουέτα της, ακόμη και μέσα στην φυλακή.

