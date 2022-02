Life

“Άγριες Μέλισσες”: ο καυγάς για την Δρόσω και το… πτώμα (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης, της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης, που θα μεταδοθεί στις 22:15, στον ΑΝΤ1, με σκηνές από τον καυγά ανάμεσα στον Νικηφόρο και τον Κωνσταντή από την μια και την Μυρσίνη από την άλλη, προβλήθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





Τι θα δούμε απόψε στον ΑΝΤ1, στις 22:15

Οι αρραβώνες του Νικηφόρου και της Ρένας οδηγούνται σε καταστροφή, μετά την εμφάνιση της Δρόσως. Θα καταφέρει ο Νικηφόρος ν’ αντιστρέψει το κλίμα;

Ο Σέργιος οργανώνει ένα σχέδιο με τους συμμαθητές του, που θα φέρει εκτός ορίων την Αιμιλία.

Ο Πέτρος παραπέμπεται σε δίκη και η εφημερίδα κλείνει, μετά την παγίδα που του έστησε ο Ζάχος με τον Ντούνια. Ο Πέτρος, όμως, θα ανακαλύψει σύντομα τον ηθικό αυτουργό.

Ο Κυριάκος παίρνει μια πληροφορία που θα εκτροχιάσει τη σχέση του με την Ουρανία.

Μια συνάντηση της Δρόσως με τη Ρένα, θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις όλων. Η ανεύρεση ενός πτώματος θ’ ανοίξει μια υπόθεση που δεν βρήκε ποτέ δικαίωση…

