#MeToo - Προπονητής ιστιοπλοΐας: Αναβλήθηκε η δίκη για τον βιασμό ανήλικης αθλήτριας

Το δικαστήριο έδωσε την πιο σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο, ώστε να μην τεθεί για τον προσωρινά κρατούμενο προπονητή ζήτημα συμπλήρωσης 18μήνου.



Λόγοι υγείας μέλους της σύνθεσης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου οδήγησαν σε αναβολή την δίκη του 39χρονου προπονητή ιστιοπλοΐας που κατηγορείται για βιασμό πριν δέκα χρόνια ανήλικης, τότε, αθλήτριάς του.

Η εκδίκαση της υπόθεσης, που άνοιξε τον φάκελο των καταγγελιών για το αποκαλούμενο ελληνικό meToo, η οποία εκφωνήθηκε στις 12 Ιανουαρίου, οδηγήθηκε σε αναβολή για τις 4 Απριλίου 2022, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας μέλος του δικαστηρίου και δεν είχε προβλεφθεί κλήρωση αναπληρωματικού τακτικού δικαστή.

Το δικαστήριο έδωσε την πιο σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο, ώστε να μην τεθεί για τον προσωρινά κρατούμενο, από τα τέλη Ιανουαρίου 2021, προπονητή ζήτημα συμπλήρωσης 18μήνου. Ο 39χρονος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες του βιασμού κατ'εξακολούθηση, κατάχρησης σε ασέλγεια και αποπλάνησης σε βάρος της 11χρονης, τότε, αθλήτριας ιστιοπλοΐας και έως τα 14 χρόνια της.

Η 21 ετών σήμερα Αμαλία, με την στήριξη και συμπαράσταση της κ. Μπεκατώρου, είχε καταγγείλει πριν έναν χρόνο στον εισαγγελέα όσα βίωσε στα χέρια του προπονητή της, επιβεβαιώνοντας όσα είχε ήδη καταθέσει στις εισαγγελικές αρχές για την υπόθεσή της, η Ολυμπιονίκης.

Ο προπονητής είχε συλληφθεί με ταχύτατες διαδικασίες στο νησί που κατοικούσε και είχε μεταφερθεί στην Εισαγγελία της Αθήνας και εν συνεχεία στο ανακριτικό γραφείο, όπου απολογούμενος είχε αρνηθεί τις πράξεις που του αποδίδονται και είχε ισχυριστεί πως η ερωτική του σχέση με την ανήλικη ξεκίνησε όχι όταν εκείνη ήταν 11 χρονών αλλά αργότερα.

Το δικαστήριο, με την έναρξη της δίκης, είχε κάνει αποδεκτό αίτημα της πλευράς της παθούσας να δοθεί η κατάθεση της, που επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα, κεκλεισμένων των θυρών για λόγους προστασίας της.

Μετά την αναβολή της δίκης, απογοητευμένη για την εξέλιξη αυτή, η αθλήτρια δήλωσε πως «κάθε μέρα που περνάει και κάθε φορά που έρχομαι εδώ υφίσταμαι έναν ακόμα βιασμό, όταν δεν καταθέτω».

Η 21χρονη έτυχε μίας ιδιαίτερης συμπαράστασης βγαίνοντας από την δικαστική αίθουσα, όταν μέλη της «Ανοιχτής Ορχήστρας» που βρίσκονται έξω από το δικαστικό μέγαρο για την εν εξελίξει δίκη για το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου βλέποντάς την, της αφιέρωσαν ένα αυτοσχέδιο στιχάκι:

«Αμαλία μας ακούς; Εδώ δεν είσαι μόνη, είμαστε όλες αδερφές, το δίκιο μας ενώνει», της είπαν μετά μουσικής, κάνοντας την να χαμογελάσει και να τους ευχαριστήσει με μία κίνηση της.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 39χρονου Θεόδωρος Μαντάς ανέφερε σε δηλώσεις του πως πρόκειται για μια απρόβλεπτη εξέλιξη, επισημαίνοντας πως εξαιτίας της «υπέρμετρης επιβάρυνσης του συστήματος απονομής ποινικής δικαιοσύνης δεν υπάρχει η δυνατότητα αναπληρωματικού μέλους με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε δικονομικά αδιέξοδα».

