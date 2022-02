Life

Ναόμι Κάμπελ: Η κόρη μου δεν είναι υιοθετημένη

Η αποκάλυψη του σούπερ μόντελ για την εννέα μηνών κορούλα της.

Η Ναόμι Κάμπελ φωτογραφίζεται για πρώτη φορά με την 9 μηνών κορούλα της για το εξώφυλλο του τεύχους Μαρτίου της βρετανικής Vogue, όπου μιλάει για το κοριτσάκι της και για τη μητρότητα.

Η Κάμπελ ανακοίνωσε τον Μάιο ότι καλωσόρισε το πρώτο της μωρό, δίνοντας μερικές πληροφορίες για την κόρη της.

«Δεν υιοθετήθηκε - είναι το παιδί μου», λέει το μοντέλο στη βρετανική Vogue, προσθέτοντας ότι δεν ήξεραν πολλοί άνθρωποι ότι θα γινόταν μαμά.

«Μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού οι άνθρωποι που το γνώριζαν... Αλλά είναι η μεγαλύτερη ευλογία που θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει ποτέ», είπε το σούπερ μόντελ. Πρόσθεσε ακόμα ότι πάντα ήξερε «πως μια μέρα θα γινόμουν μητέρα».

Και συνέχισε «... είναι η μεγαλύτερη χαρά που θα μπορούσα να φανταστώ. Είμαι τυχερή που την έχω και το ξέρω», δεν απέκλεισε την προοπτική να αποκτήσει κι άλλα παιδιά.

