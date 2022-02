Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: ο Δίας, ο Ουρανός και η επίδραση του Πλούτωνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Είμαστε σε ημέρες που ο Δίας που είναι στους Ιχθύες, είναι στα πολύ ωραία του και κάνει εξάγωνο με τον Ουρανό που μας φέρνει τα απρόσμενα, οπότε μέχρι την Παρασκευή ίσως και να ακούσουμε για την Ουκρανία για συζητήσεις που βοηθούν να πάμε παρακάτω», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό»

Όπως ανέφερε η αστρολόγος, «ο Ερμής πάει πάνω στον Πλούτωνα. Ο Πλούτωνας φέρνει τα «βαριά θέματα» και αφορά την επιφάνεια, φέρνει - όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα - στην επιφάνεια «βαριά θέματα» που αφορούν παιδιά».

«Στις 3/3 ο Άρης και η Αφροδίτη θα πάνε πάνω στον Πλούτωνα, που σημαίνει ότι θα υπάρχουν παθιασμένοι έρωτες, εξελίξεις με τα οικονομικά, όμως χρειάζεται προσοχή με τα αγαπημένα πρόσωπα για διαφωνίες που θα ανακύψουν», συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα.

Σε ότι αφορά την ημέρα, η Λίτσα Πατέρα επεσήμανε πως τα περισσότερα ζώδια μπορούν να προωθήσουν σχέδια για συμβόλαια και συμφωνίες.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Τοπαλούδη - Κούγιας: ο κατηγορούμενος “έκαψε” τον εαυτό του (βίντεο)

Επίθεση με βιτριόλι: Η Ιωάννα ζητά αποζημίωση από την δράστιδα

Ρόδος – ΔΕΗ: Επιχειρηματίας κάνει απεργία πείνας για τον λογαριασμό!