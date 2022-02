Συνταγές

Κεμπάπ γιαουρτλού από τον Πέτρο Συρίγο

Τα μυστικά για το μείγμα και την προετοιμασία του κρέατος, αλλά και χρήσιμες συμβουλές για να απογειώσετε την γεύση, από τον σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Παραδοσιακό κεμπάπ γιαουρτλού από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σερβιρισμένο με μια απίθανη σάλτσα γιαουρτιού και ντομάτας πάνω σε ψημένες πιτούλες, που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Ακόμη, ο Πέτρος Συρίγος μοιράστηκε με τους τηλεθεατές, μυστικά και tips για το μείγμα του κρέατος και την τεχνική του ψησίματος, ώστε η συνταγή να εκτελεστεί... τέλεια, προσφέροντας στιγμές απόλαυσης σε όσους την δοκιμάσουν.

Για το κεμπάπ γιαουρτλού θα χρειαστείτε:

Για τα κεμπάπ:

1Kg κιμάς (60% μοσχάρι, 40% αρνί)

1 κόκκινη πιπεριά φλωρίνης

1 κρεμμύδι

4 κ.σ. μαϊντανό

1 σκελίδα σκόρδο

1 κτγ πάπρικα καπνιστή

1 κτγ κύμινο

1 κτγ κόλιανδρο τριμμένο

1/4 κτγ τσιμένι

3 κ.σ. ελαιόλαδο

3 φέτες ψωμί του τόστ

1 ασπράδι αβγού

Για τη σάλτσα ντομάτας: 400-500 γρ ντομάτα κον κασέ

1 κτγ ζάχαρη

100 γρ. βούτυρο

1 κύβο λαχανικών

Αλάτι, πιπέρι, πάπρικα, κύμινο Για τη σάλτσα γιαουρτιού: 350 γρ. γιαούρτι

2 κ.σ. ξύδι λευκό

4 κ.σ. ζεστό νερό

Αλάτι, πιπέρι Για το σερβίρισμα: Πίτες

Μαϊντανός Κεμπάπ γιαουρτλού – Η συνταγή Ζητάμε απ’ τον χασάπη μας τον κιμά να μας τον περάσει 3 φορές απ’ τη μηχανη του κιμά. 60% να είναι μοσχαρίσιος κιμάς ( ελιά) και 40% αρνί από την ουρά (έχει περισσότερο λίπος και το χρειαζόμαστε). Σοτάρουμε σε ελαιόλαδο το κρεμμύδι, το σκόρδο (αν θέλουμε βάζουμε σκόνη) και την πιπεριά φλωρίνης ψιλοκομμένη, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά για να μαλακώσουν. Σε ένα μπολ βάζουμε τον κιμά, τα μπαχαρικά, τον μαιντανό, το ελαιόλαδο, το ασπράδι και το ψωμί του τοστ που το έχουμε βουτήξει σε λίγο γαλα για να μαλακώσει (το προσθέτουμε αφού το έχουμε στραγγίξει καλά). Βάζουμε στο μείγμα του κιμά και τα υλικά από τα σοταρισμένα υλικά κι όλα αυτά τα μεταφέρουμε στο μίξερ(χρησιμοποιούμε τον γάτζο και ζυμώνουμε τον κιμά για 5-6 λεπτά το λιγότερο). Βάζουμε στο ψυγειο για τουλάχιστον 2 ώρες. Πλάθουμε σε σχήμα κεμπάπ και τα περνάμε από δυο ξυλάκια για σουβλάκι. Πατάμε αρκετά καλά με τα δάχτυλά μας ενδιαμέσα για να δώσουμε το σχήμα του κεμπάπ και για να ψηθεί καλά εσωτερικά και να μη θέλει πολύ χρόνο. Ψήνουμε ή σε σχαροτήγανο σε δυνατή φωτιά, ή στον φούρνο στους 200 βαθμούς βάζοντας τα να ακουμπάνε στη σχάρα του φούρνου και από κάτω να υπάρχει ταψί. Για τη σάλτσα ντομάτας: Βάζουμε όλα τα υλικά στο μούλτι και τα χτυπάμε. Στη συνέχεια τα βάζουμε σ’ ένα κατσαρολάκι και τα βράζουμε για 5 λεπτά. Για τη σάλτσα γιαουρτιού: Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ κ ανακατεύουμε . Η σάλτσα πρέπει να είναι χλιαρή όχι κρύα. Για το σερβίρισμα: Κόβουμε τις πίτες, τις τοποθετούμε στο πιάτο, από πάνω τα κεμπάπ, στη συνέχεια τη σάλτσα ντομάτας, το γιαούρτι και το μαϊντανό. Tips για το γιαουρτλού Όσο περισσότερη ώρα ζημώσουμε τον κιμά τόσο πιο ελαστικό θα γίνει το κεμπάπ μας Όση περισσοτερη ώρα αφήσουμε το μείγμα του κιμά στο ψυγειο τόσο πιο ωραία θα ενσωματωθούν τα υλικά μας στον κιμά και θα γίνει πολύ αρωματικός. Τα περνάμε από 2 ξυλάκια γιατί βοηθάει στο να μην μας ανοίξουν στο ψήσιμο.

