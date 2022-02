Κοινωνία

Μένιος Φουρθιώτης: Συνελήφθη και οδηγείται στις φυλακές

Για ποιο λόγο έγινε η εκ νέου σύλληψη του. Εκδόθηκε βούλευμα για την προφυλάκιση του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο παρουσιαστής συνελήφθη για παραβίαση περιοριστικών μέτρων. Οδηγείται στην ασφάλεια και από εκεί θα οδηγηθεί στον Κορυδαλλό.

Της σύλληψης του Μένιου Φουρθιώτη, προηγήθηκε η έκδοση βουλεύματος για νέα προφυλάκισή του καθώς δεν εμφανιζόταν ως όφειλε στο αστυνομικό τμήμα τρεις φορές το μήνα, όπως όριζαν οι περιοριστικοί του όροι.

