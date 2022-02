Οικονομία

Πληθωρισμός: “Εκτίναξη” στο 6,2% τον Ιανουάριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε όλα τα είδη που συνθέτουν το λεγόμενο «καλάθι της νοικοκυράς», με εξαίρεση το αρνί και κατσίκι.

Αύξηση 6,2% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο εφέτος, από άνοδο 5,1% τον περασμένο Δεκέμβριο και έναντι μείωσης 2% τον Ιανουάριο πέρυσι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε έναν μόνο μήνα (Ιανουάριος 2022- Δεκέμβριος 2021), ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε όλα τα είδη που συνθέτουν το λεγόμενο «καλάθι της νοικοκυράς», με εξαίρεση το αρνί και κατσίκι (μείωση 7,3%). Ειδικότερα, οι τιμές αυξήθηκαν σε: Αλεύρι και άλλα δημητριακά (7,8%), Λαχανικά νωπά (6,6%), Χυμοί φρούτων (5%), Πατάτες (4,4%), Γιαούρτι (3,5%), Γλυκά κουταλιού- μαρμελάδες- μέλι (3,1%), Ψάρια νωπά (2,4%), Οινοπνευματώδη ποτά (2,4%), Κρασιά (2,4%), Χοιρινό (2,1%), Γάλα νωπό πλήρες (2,1%), Τυριά (1,5%) και Φρούτα νωπά (0,8%). Ανατιμήσεις καταγράφηκαν επίσης σε: Φυσικό αέριο (14,2%), Ηλεκτρισμό (8,8%), Πετρέλαιο θέρμανσης (5,2%), Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (4,4%), 'Αλλα είδη ατομικής φροντίδας (2,5%), Καύσιμα και λιπαντικά (2,3%), Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (1,5%) και Αυτοκίνητα καινούργια (0,9%).

Παράλληλα, μεταξύ Ιανουαρίου εφέτος και Ιανουαρίου 2021, υπήρξαν ανατιμήσεις σε όλα τα είδη διατροφής, με εξαίρεση το χοιρινό και τα αλλαντικά. Συγκεκριμένα, οι τιμές αυξήθηκαν σε: Αρνί και κατσίκι (17,6%), 'Αλλα βρώσιμα έλαια (17,3%), Ελαιόλαδο (15,4%), Λαχανικά νωπά (14,4%), Πατάτες (12,3%), Φρούτα νωπά (8,4%), Παρασκευάσματα με βάση το κρέας (7,4%), Ζυμαρικά (7,1%), Αλεύρι και άλλα δημητριακά (6,6%), Τυριά (6,3%), Γιαούρτι (6,1%), Ψάρια νωπά (5,9%), Ψωμί (5%), Πουλερικά (4,7%), Χυμούς φρούτων (4,1%), Σοκολάτες- προϊόντα σοκολάτας (3,9%), 'Αλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (3,2%), Καφέ (3,2%), Λοιπά τρόφιμα (2,7%), Μοσχάρι (2,4%) και Λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα (1,9%). Ενώ, σημαντικές ήταν οι ανατιμήσεις και σε: Φυσικό αέριο (154,8%), Ηλεκτρισμό (56,7%), Πετρέλαιο θέρμανσης (36%), Καύσιμα και λιπαντικά (21,6%), Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα (11,5%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (11,4%), Αυτοκίνητα καινούργια (8,7%) και Ένδυση- υπόδηση (7%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 6,2% τον Ιανουάριο, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

5,2% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλεύρι και άλλα δημητριακά, ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, νωπά ψάρια, γιαούρτι, τυριά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα έλαια, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά, λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα, πατάτες, σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, λοιπά τρόφιμα, καφέ, χυμούς φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: χοιρινό, αλλαντικά.

7% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

22,6% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

3% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, υαλικά- επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

11,1% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

0,9% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1,6% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.

0,4% στην ομάδα «'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

0,1% στην ομάδα «Υγεία», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στις οδοντιατρικές υπηρεσίες.

3,2% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

0,5% στην ομάδα «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: οπτικοακουστικό εξοπλισμό- υπολογιστές- επισκευές, διαρκή αγαθά αναψυχής. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,3% έναντι μείωσης 1,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε τον Ιανουάριο εφέτος 5,5%, έναντι μείωσης 2,4% που σημειώθηκε τον Ιανουάριο 2021. Παράλληλα, τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο παρουσίασε μείωση 0,2%, έναντι μείωσης 1,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΕΛΣΤΑΤ αποκαλύπτει την κυβερνητική αποτυχία

Σε κοινή δήλωση του Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Χαρίτση, και της Τομεάρχη Οικονομικών, Έφης Αχτσιόγλου, αναφέρονται τα εξής:

«Η σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό αποκαλύπτει το μέγεθος της κυβερνητικής αποτυχίας. Ο πληθωρισμός 6.2% συνιστά υψηλό 25ετίας. Η Ελλάδα του 2022 όμως δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 1997. Πληθωρισμός στις σημερινές συνθήκες σημαίνει πρωτοφανή ακρίβεια που ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα, υπονομεύει κάθε βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική, διαλύει την κοινωνική συνοχή. Φτάσαμε εδώ γιατί έχουμε μια κυβέρνηση που έχει επιλέξει να αφήσει απροστάτευτη την κοινωνία. Φτάσαμε εδώ γιατί έχουμε μια κυβέρνηση που διαβεβαίωνε ότι το φαινόμενο είναι παροδικό και ακόμα και σήμερα δεν τολμά να παρέμβει αποφασιστικά. Οι αντοχές της κοινωνίας έχουν πλέον εξαντληθεί. Η ακρίβεια όμως δεν είναι μονόδρομος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εδώ και μήνες προτείνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης της ρευστότητας νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ελάφρυνσης φορολογικών υποχρεώσεων στην ενέργεια και στα τρόφιμα, ρύθμισης των αγορών με αυστηροποίηση του πλαισίου και πάταξη της αισχροκέρδειας. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Η σημερινή κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε μπορεί. Η χώρα χρειάζεται μια προοδευτική κυβέρνηση. Για μια νέα αρχή που θα προστατεύσει την κοινωνία και θα θωρακίσει την οικονομία»

ΜέΡΑ25: Ρεκόρ 25ετίας στον πληθωρισμό

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλης Κριθαρίδης, σε δήλωση του αναφέρει τα εξής: Στο 6,2% ανήλθε ο πληθωρισμός για τον μήνα Ιανουάριο σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ από 5,1% τον Δεκέμβριο 4,8% τον Νοέμβριο. Ο προηγούμενος υψηλότερος πληθωρισμός είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο του 1997 (6,8%), ενώ και η Eurostat τις προηγούμενες μέρες έδειξε άνοδο του δείκτη τιμών καταναλωτή για την Ελλάδα στο 5,5% τον Ιανουάριο από 4,4% τον Δεκέμβριο. Όταν φτάνει στο σημείο μέχρι και η ΕΛΣΤΑΤ, που δεν φημίζεται για την παρουσίαση της πραγματικής έντασης της κατάστασης, να παρουσιάζει ρεκόρ 25ετίας όσον αφορά στην μεταβολή του δείκτη, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά, όσο κι αν συνεχίζουν να μας "ψέγουν" οι Υπουργοί της Μητσοτάκης Α.Ε. για "γκρίνια" και "μιζέρια".

Με τις πιο ευνοϊκές εκτιμήσεις λοιπόν, η ευθύνη της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη και των μνημονιακών Κυβερνήσεων διαχρονικά τόσο για το καρτέλ στα τρόφιμα, όσο για την ενέργεια, αλλά ακόμα και για την πορεία των ενοικίων, είναι τεράστια. Η Κυβέρνηση αντί να παρατηρεί αυτή την εκτίναξη της ακρίβειας, πρέπει άμεσα να μειώσει μονομερώς τον ΦΠΑ στο 15%, να καταργήσει το Χρηματιστήριο της Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, να επανεθνικοποιήσει τη ΔΕΗ, να νομοθετήσει Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή μισθών και επιδομάτων και να επανασυστήσει Οργανισμό Κοινωνικής Κατοικίας, βάζοντας παράλληλα φρένο στην φρενίτιδα του airbnb και του gentrification. Χρειάζονται μέτρα άμεσα κι ας μην αρχίσουν κάποιοι τα: "λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν", μόνο σήμερα ψηφίζουν να δοθεί 1δις φέτος στην "πολεμική μηχανή".

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη – βιασμός: Συλλήψεις μετά την καταγγελία 24χρονης

Ρόδος – ΔΕΗ: Επιχειρηματίας κάνει απεργία πείνας για τον λογαριασμό!

Κυψέλη - 7χρονος: οι απολογίες της μητέρας και του δολοφόνου του