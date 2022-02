Πολιτισμός

Παναγιά Σουμελά – νέα πρόκληση: Μετά το πάρτι με dj έρχονται γυρίσματα ταινίας

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, δόθηκε άδεια για να γίνουν γυρίσματα ταινίας μέσα στην ιστορική Μονή.

Μετά το πάρτι-σκάνδαλο με τον Τούρκο DJ, έρχονται και γυρίσματα του Χόλυγουντ στην Παναγία Σουμελά.

Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο της Τραπεζούντας, η Sony Pictures ετοιμάζει τα γυρίσματα της ταινίας «Σπιράλ», κάποια από τα οποία θα γίνουν μέσα στην Παναγία Σουμελά.

Τα γυρίσματα θα γίνουν 23-26 Φεβρουαρίου και όπως ισχυρίζονται έχουν παρθεί όλες οι άδειες. Η μόνη που εκκρεμεί είναι εκείνη από τη Νομαρχία της Τραπεζούντας, σύμφωνα με τον skai.

Ο προϋπολογισμός της ταινίας ανέρχεται στα 150 εκ. δολάρια, ενώ ο σκηνοθέτης της είναι βραβευμένος με 4 Oscar.

