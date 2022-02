Κοινωνία

Μενίδι: ποινική δίωξη στον αστυνομικό για τον θάνατο του 40χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες, ο ένας εκ των οποίον αστυνομικός για τη δολοφονία του 40χρονου στο Μενίδι.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν την Τρίτη (15/2) οι δύο συλληφθέντες για τον θάνατο 40χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι στο Μενίδι το απόγευμα της Κυριακής.

Η εισαγγελία Πρωτοδικών προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για θανατηφόρα σωματική βλάβη σε βάρος του αστυνομικού που συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό που οδήγησε στον θανατο 40χρονο Ρομά και ο 65χρονος, που ήταν μαζί του διώκεται για συνέργεια.

Η σορός του άνδρα, εντοπίστηκε συγκεκριμένα επί της οδού Αχαρνέων Ιππέων στο Μενίδι και άμεσα συνελήφθησαν 2 άνδρες ένας εκ των δύο είναι αστυνομικός και ο άλλος είναι ο 65χρονος θείος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος προσπάθησε να μπει χθες το απόγευμα στο σπίτι των δύο ανδρών για να κλέψει. Όταν εκείνοι αντιλήφθηκαν την παρουσία του, τον εντόπισαν, τον ακινητοποίησαν και τον χτύπησαν.

Ο 40χρονος ήταν σεσημασμένος για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών.

Αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθεί από πού προήλθε ο θάνατός του και αν οφείλεται στα χτυπήματα που δέχθηκε κατά την επίθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

#MeToo - Προπονητής ιστιοπλοΐας: Αναβλήθηκε η δίκη για τον βιασμό ανήλικης αθλήτριας

Επίθεση με βιτριόλι: Η Ιωάννα ζητά αποζημίωση από την δράστιδα

Καμπουράκης - Ντούμας: Ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις στα σπίτια τους