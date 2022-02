Πολιτική

ΑΝΤ1 Δημοσκόπηση: απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Απόψε, Τρίτη 15 Φεβρουαρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί το Α’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC.

Με φόντο την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, τα πολεμικά σύννεφα πάνω από την Ουκρανία, αλλά και το κύμα ανατιμήσεων, τι προβληματίζει τους ψηφοφόρους;

Πώς προσμετρώνται οι δυνάμεις των κομμάτων;

Πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό;

Τι αποκαλύπτει η μεγάλη μηνιαία δημοσκόπηση από τη Μarc και τον ΑΝΤ1;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

