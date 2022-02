Αθλητικά

Ηρακλής – μπάσκετ: Δικαίωση στο ΑΣΕΑΔ και επιστροφή βαθμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Φωτιά» στην ουρά του βαθμολογικού πίνακα της Basket league, έβαλε η δικαίωση του «Γηραιού».

Ο Ηρακλής δικαιώθηκε στο ΑΣΕΑΔ και παίρνει πίσω τους τρεις βαθμούς που του είχαν αφαιρεθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είχε απορρίψει τον φάκελο της «κυανόλευκης» ΚΑΕ, ενώ στη συνέχεια ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ επέβαλε στον «Γηραιό» ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών.

Οι Θεσσαλονικείς προσέφυγαν κατά της απόφασης αυτής στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών και δικαιώθηκαν, με αποτέλεσμα να επιστρέφονται στον Ηρακλή οι τρεις βαθμοί που του είχαν αφαιρεθεί.

Έτσι, οι «κυανόλευκοι» ανεβαίνουν από τους 13 στους 16 βαθμούς, με αποτέλεσμα να βρίσκονται πλέον στο -1 από τον -προτελευταίο της κατάταξης- Ιωνικό και να διεκδικεί πλέον με περισσότερες ελπίδες την παραμονή του στην Basket League.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί: Κόντρα Πλεύρη - Ξανθού για τις απολύσεις

Βαρουφάκης: γιατί γράφω το Γιάνης με ένα -ν (βίντεο)

Παγκράτι: Έκρηξη σε πολυκατοικία