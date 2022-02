Κοινωνία

Κυψέλη - δολοφονία 7χρονου: προφυλακίστηκε η μάνα και ο σύντροφός της

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 7χρονου αγοριού στην Κυψέλη από τη μητέρα του και τον σύντροφό της.

Στη φυλακή θα οδηγηθεί η "σύγχρονη Μήδεια" και ο σύντροφός της μετά την απόφαση του ανακριτή.

Πιο συγκεκριμένα, ανακριτής και εισαγγελέας, διέταξαν την προφυλάκιση των 2 κατηγορουμένων, της 29χρονης μάνας και του συντρόφου της για τη φρικτή δολοφονία του 7χρονου παιδιού στην Κυψέλη.

Οι δύο τους παρουσιάστηκαν σήμερα για να απολογηθούν στον ανακριτή για το στυγερό έγκλημα που κατηγορούνται ότι διέπραξαν.

Οι δύο σύντροφοι που είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού, κλήθηκαν να απολογηθούν στη δικαστική λειτουργό για όσα υπέστη ο μικρός Ανδρέας τον Ιανουάριο του 2017 όταν ξεψύχησε δεμένος και φιμωμένος με μονωτική ταινία από τον σύντροφο της μητέρας του. Η γυναίκα, σύμφωνα με την δικογραφία, ήταν παρούσα σε όσα συνέβησαν.

Ο 33χρονος Πολωνός δήλωσε κατά την ανάκριση: "Του έκλεισα το στόμα με μία μικρή μονωτική ταινία για να τον ηρεμήσω επειδή ήταν άτακτος. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Ήταν η κακιά στιγμή. Τον νοιαζόμουνα, τον πρόσεχα και του αγόραζα παιχνίδια."

Από τη μεριά της η 29χρονη μητέρα ανέφερε: "Νόμιζα ότι ήταν μία ημέρα σαν όλες τις άλλες. Ότι για άλλη μία φορά προσπαθούσε να τον ηρεμήσει γιατί ήταν άτακτος. Δεν κατάλαβα ότι το παιδί πέθανε. Το παιδί ήταν τιμωρία από το πρωί, όρθιο, χωρίς φαγητό από την προηγούμενη ημέρα, να κοιτάζει τον τοίχο. Ξαφνικά άκουσα έναν γδούπο και είδα το παιδί πεσμένο στο πάτωμα, νεκρό... Το παιδί το άφηνε νηστικό, αλλά εγώ κρυφά πήγαινα και το τάιζα. Καθόμουν μαζί του γιατί δεν ήθελα να επιστρέψω στο σπίτι μου επειδή η μάνα μου ήταν αλκοολική."

