“The 2Night Show” με εκλεκτούς καλεσμένους (εικόνες)

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται και απόψε ενδιαφέρουσες προσωπικότητες.

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Μπέττυ Μαγγίρα. Η λαμπερή παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής «Ποιος είναι πρωϊνιάτικα;», μιλάει για την εμπειρία της στην πρωινή ζώνη, για τους καλεσμένους που την έχουν κάνει να νιώσει άβολα, αλλά και για την πιο δύσκολη στιγμή που βίωσε κατά τη διάρκεια της εκπομπής της. Γιατί δε δέχτηκε να συμμετάσχει στο «J2US»; Πώς είναι η σχέση της με τον σύζυγό της, μετά από 20 χρόνια κοινής πορείας; Έχει υπάρξει ζηλιάρα; Η Μπέττυ Μαγγίρα αναφέρεται, επίσης, στις αγαπημένες της κόρες, αλλά και στη δυνατή σχέση που έχει με την αδελφή της, Ματθίλδη. Τέλος, στη συνάντησή της με τον μικρό Σπύρο Ντούγια δείχνει αποφασισμένη να τον πείσει να γίνει γαμπρός της κι εκείνη πεθερά του. Άραγε, θα καταφέρει τον μικρό, «σκληρό» παρουσιαστή να πει το «ναι»;

Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Ζαφείρης Μελάς. Ο αγαπημένος τραγουδιστής, με την 50χρονη πορεία στο τραγούδι, μοιράζεται στιγμές και μιλά για πρόσωπα «σταθμούς» της διαδρομής του. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στη δυνατή φιλία του με τον Πασχάλη Τερζή, στον τρόπο που έδειχνε, κάθε φορά, τον σεβασμό του στον Πάνο Γαβαλά, αλλά και στους λόγους για τους οποίους θαύμαζε τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Γιατί κάποτε ένας θαμώνας τον χαστούκισε πάνω στην πίστα; Ποιος είναι ο λόγος που δεν υπογράφει, πλέον, συμβόλαια με δισκογραφικές και ποιον νέο καλλιτέχνη ξεχωρίζει; Ο Ζαφείρης Μελάς μιλάει, επίσης, για τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε στη ζωή του η γυναίκα του, αλλά και εξηγεί γιατί δεν θα τον δούμε ποτέ σε κριτική επιτροπή talent show. Τέλος, μαζί με την ορχήστρα του, ερμηνεύει μεγάλες επιτυχίες.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

