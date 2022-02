Πολιτική

Ουκρανία: Διάβημα της Ελλάδας για το θάνατο ομογενή

Το υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα μετά το θάνατο και τραυματισμό των ομογενών από Ουκρανούς στρατιώτες.

Σε ανακοινωση του υπουργείου Εξωτερικών, μετά το θάνατο και τραυματισμό ομογενών στην Ουκρανία, αναφέρεται:

τον θάνατο και τον τραυματισμό ομογενών. "Κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, εκλήθη ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Ελλάδα Sergii Shutenko, στον οποίο πραγματοποιήθηκε διάβημα για το σοβαρό επεισόδιο που έλαβε χώρα στο χωριό Γράνιτνα της Ανατολικής Ουκρανίας και είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν περιέλθει στο Υπουργείο Εξωτερικών,

Η Ελληνική πλευρά πέρα από την βαθύτατη θλίψη που προκάλεσε το εν λόγω περιστατικό, υπογράμμισε την ιδιαίτερη ανησυχία της και την ανάγκη προστασίας του Ελληνισμού της διασποράς, ο οποίος έχει ήδη υποστεί πλείστα δεινά.



Ζητήθηκε επίσης όπως το περιστατικό διερευνηθεί πλήρως και όπως οι υπαίτιοι οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.



Ο Ουκρανός Πρέσβης εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια του προς τις οικογένειες των θυμάτων, επεσήμανε ότι δεν υπήρχε κανένα πολιτικό ή εθνοτικό κίνητρο και ότι το περιστατικό αφορά έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες του, υπήρξαν δύο νεκροί Ουκρανοί πολίτες, ο ένας εκ των οποίων ήταν ομογενής, καθώς και δύο βαριά τραυματισμένοι, αμφότεροι ομογενείς.



Κατέληξε ότι οι υπεύθυνοι έχουν συλληφθεί και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη."

