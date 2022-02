Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κύπρος: Χαλαρώνουν τα μέτρα περιορισμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα συμβεί με τους ανεμβολίαστους στη χώρα

Η Κύπρος χαλαρώνει τα μέτρα περιορισμού για τον κορονοϊό σε μια προσπάθεια για συντομότερη και ασφαλέστερη επιστροφή στην κανονικότητα.

Όπως ανακοίνωσε ο κος Χατζηπαντέλα, ο υπουργός Υγείας στην Κύπρο το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε:

από τις 21 Φεβρουαρίου 2022, την άρση της απαγόρευσης εισόδου σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα σε χώρους εστίασης, κέντρα διασκέδασης, κλαμπς, γήπεδα, θέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες θεαμάτων, γάμους, βαπτίσεις και διαμονή σε ξενοδοχεία ή τουριστικά καταλύματα. Η είσοδος θα επιτρέπεται με την προσκόμιση SafePass (τεστ

από τις 21 Φεβρουαρίου 2022, την αύξηση του μέγιστου αριθμού προσώπων σε χώρους εστίασης, κέντρα διασκέδασης, κλαμπς, γάμους και βαπτίσεις, από 200 σε 250 άτομα, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και του μέγιστου αριθμού ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο που είναι σε ισχύ.

από τις 21 Φεβρουαρίου 2022, την αύξηση του αριθμού προσώπων ανά τραπέζι σε χώρους εστίασης, κέντρα διασκέδασης, κλαμπς, γάμους και βαπτίσεις, από 8 σε 12 άτομα.

από τις 21 Φεβρουαρίου 2022, την αύξηση του αριθμού των συναθροίσεων σε οικίες από 10 σε 20 άτομα, μη συμπεριλαμβανομένων παιδιών μέχρι 12 ετών.

την άρση της απαγόρευσης του χορού και την αύξηση του ανώτατου ορίου ατόμων σε χώρους εστίασης και αναψυχής, μετά από την κατάρτιση ειδικού πρωτοκόλλου. Εξουσιοδότηση του Υπουργού Υγείας για διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και εφαρμογή του πρωτοκόλλου μετά από έγκριση της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής.

από τις 21 Φεβρουαρίου 2022, όπως τα παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω που φοιτούν σε νηπιαγωγεία και προδημοτική, υποχρεούνται να διενεργούν τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) μία φορά την εβδομάδα.

την εισαγωγή του μέτρου “test to stay” (τεστ για 5 συνεχόμενες ημέρες για τις επαφές κρουσμάτων) σε νηπιαγωγεία και προδημοτική (εξαιρούνται τα βρεφοκομικά τμήματα και σταθμοί). Η ημερομηνία έναρξης και ο τρόπος εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν μετά από διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις συντεχνίες των εργαζομένων και τους συνδέσμους γονέων.

την εισαγωγή του μέτρου “test to stay” στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία. Η ημερομηνία έναρξης και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου, θα ανακοινωθούν μετά από διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις συντεχνίες των εργαζομένων.

την παράταση του μέτρου “test to stay” στη Δημοτική και Μέση εκπαίδευση.

από τις 21 Φεβρουαρίου 2022, τη μείωση του ποσοστού τηλεργασίας από 50% σε 25% του προσωπικού κάθε εταιρείας ή οργανισμού στον τομέα παροχής υπηρεσιών, εξαιρουμένων των ουσιωδών υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται ότι στο ποσοστό συμπεριλαμβάνονται άτομα τα οποία λόγω νόσησης ή δήλωσης ως στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα τίθενται σε αυτοπεριορισμό και εργάζονται από το σπίτι, καθώς και άτομα που κάνουν χρήση της άδειας ανάπαυσης τους.

από τις 28 Φεβρουαρίου 2022, την επανέναρξη όλων των χειρουργείων που αφορούν ψυχρά περιστατικά. Τονίζεται πως θα συνεχιστεί η παραπομπή ασθενών σε Τμήματα Ατυχημάτων Επειγόντων Περιστατικών ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με σκοπό την αποσυμφόρηση των ΤΑΕΠ Νοσηλευτηρίων εντός ΓεΣΥ.

από τις 21 Φεβρουαρίου 2022, όπως για εργαζόμενους σε δομές ημερήσιας φροντίδας ευπαθών ομάδων, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κέντρα ημέρας και δομές παιδικής προστασίας, να απαιτείται η επίδειξη είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης (PCR) ισχύος 72 ωρών, είτε αρνητική εξέταση ταχεία ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test) ισχύος 24 ωρών, είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού, είτε εν ισχύ πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19.

από τις 21 Φεβρουαρίου 2022, την αύξηση της πληρότητας σε γήπεδα στο 70% της χωρητικότητας.

από τις 21 Φεβρουαρίου 2022, την αύξηση της πληρότητας σε θέατρα, κινηματογράφους και αίθουσες θεαμάτων στο 75% της χωρητικότητας.

την παράταση της ισχύος των υφιστάμενων μέτρων μέχρι και τις 14 Μαρτίου 2022.