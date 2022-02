Κόσμος

Πρίγκιπας Άντριου: Εξωδικαστικός συμβιβασμός μετά την καταγγελία για βιασμό

Ο Πρίγκιπας Άντριου προτίθεται να κάνει μια «σημαντική δωρεά» σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που υποστηρίζουν θύματα κακοποίησης.





Ο Πρίγκιπας Άντριου, γιος της βασίλισσας Ελισάβετ που έχει αμαυρώσει όσο… ελάχιστοι το «στέμμα»- πέτυχε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Virginia Giuffre.

Πρόκειται για την γυναίκα η οποία τον κατηγορούσε πως την βίασε ενώ ήταν έφηβη. Η γυναίκα είχε καταγγείλει πως ο Πρίγκιπας Άντριου την βίασε, ενώ η ίδια είχε πέσει θύμα βιασμού κι από τον φίλο του, τον διαβόητο -πια- σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Επστάιν.

Το χρηματικό ποσό που θα πληρώσει ο 61χρονος γιος της Βασίλισσας Ελισάβετ παραμένει εμπιστευτικό σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι δύο πλευρές στο δικαστικό έγγραφο που είδε το «φως» της δημοσιότητας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους New York Times, ο Πρίγκιπας Άντριου προτίθεται να κάνει μια «σημαντική δωρεά» σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που υποστηρίζουν θύματα κακοποίησης.

Η συμφωνία αυτή έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη κατάθεση του πρίγκιπα Άντριου για την υπόθεση, στην οποία επρόκειτο να εξεταστεί από τους συνηγόρους της γυναίκας. Ο ίδιος, σύμφωνα πάντα με το έγγραφο, δεν παραδέχθηκε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που του προσάπτει η γυναίκα.

