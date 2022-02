Κοινωνία

Ο Μένιος Φουρθιώτης μεταφέρεται στις Φυλακές Ναυπλίου

Για λόγους ασφαλείας θα οδηγηθεί στις φυλακές Ναυπλίου μετά την εκ νέου προφυλάκισή του.

Στις φυλακές Ναυπλίου φαίνεται να οδηγείται ο Μένιος Φουρθιώτης, καθώς συνελήφθη ξανά το πρωί της Τρίτης.

Το συγκεκριμένο σωφρονιστικό ίδρυμα φραίνεται να έχει επιλεγεί για λόγους ασφαλείας.

Ο παρουσιαστής συνελήφθη για παραβίαση περιοριστικών μέτρων καθώς δεν εμφανιζόταν ως όφειλε στο αστυνομικό τμήμα τρεις φορές το μήνα, όπως όριζαν οι περιοριστικοί του όροι.

