Πολιτική

Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1: μπροστά η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - ο αντίκτυπος της ακρίβειας

Η μεγάλη δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 και της MARC δείχνει την πρόθεση ψήφου των πολιτών για το τελευταίο διάστημα μεταξύ άλλων όπως διαμορφώθηκε από τα γεγονότα των τελευταίων μηνών.

Την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου το Α' μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Η δημοσκόπηση αφορούσε μεταξύ άλλων στο ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που φαίνεται να απασχολεί τους πολίτες ενώ στο πολιτικό της σκέλος την πρόθεση ψήφου με τη ΝΔ να διατηρεί διψήφια διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτών, η ακρίβεια βρίσκεται στην πρώτη θέση με 47%, η πανδημία με 24,2%, η εγκληματικότητα ανησυχεί το 18%, τα εθνικά θέματα το 4,5%, το μεταναστευτικό το 2,6% και οι φυσικές καταστροφές το 2,5%.

Στο ερώτημα τι κυβέρνηση προτιμούν οι πολίτες οι πολίτες απαντούν: αυτοδύναμη ΝΔ με 26,9% και αυτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 11,1%.

Το 15,7% θα επιθυμούσε κυβέρνηση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ- ΚΙΝΑΛ και κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ-ΚΙΝΑΛ θέλει το 10,8%. Κυβέρνηση τεχνοκρατών με στήριξη ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ θέλει το 7% ενώ αυτοδύναμη κυβέρνηση ΚΙΝΑΛ το 2,8%.

Όσον αφορά την άποψη των πολιτών σχετικά με τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, αυτή διαμορφώνεται ως εξής: Το 47,2% βλέπει θετικά ή μάλλον θετικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενώ τη δεύτερη θέση κατακτά ο Νίκος Ανρουλάκης με 44,2%. Την τρίτη θέση κατέχει ο Αλέξης Τσίπρας με ποσοστό 31%. Θετική εικόνα για τον Δημήτρη Κουτσούμπα έχει το 27,4%, για τον Γιάνη Βαρουφάκη το 22,7% και για τον Κυριάκο Βελόπουλο το 18,4%.

Όσον αφορά στην ταύτιση με τους πολιτικούς αρχηγούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην πρώτη θέση, με 31,2% με τη διαφορά από τον δεύτερο Αλέξη Τσίπρα να είναι στις 11.4 μονάδες.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ παραμένει πρώτη με 31,5% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί με 21% και την ψαλίδα μεταξύ τους να μειώνεται ατις 10,5 μονάδες. Το ΚΙΝΑΛ με 14,6% είναι στην τρίτη θέση και το ΚΚΕ βρίσκεται στο 5,2%, η Ελληνική Λύση στο 4,6% και το ΜεΡΑ25 με 2,5%.

Στη δημοσκόπηση τα στοιχεία δείχνουν και την προέλευση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Τα στοιχεία έχουν ως εξής:

Στην προέλευση των αναποφάσιστων το 38,8% προέρχεται από τη ΝΔ, το 30,5% το ΣΥΡΙΖΑ, το 7,2% από την Ελληνική Λύση, το ΜεΡΑ25 το 5%, το 4,1 από το ΚΚΕ και το 3,6% από το ΚΙΝΑΛ.

