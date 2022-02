Κοινωνία

Φιλιατρά: 19χρονη εξέδιδε τη 14χρονη αδερφή της

Σοκ έχουν προκαλέσει τα όσα προκύπτουν από την υπό εξέλιξη αστυνομική έρευνα στη περιοχή της των Φιλιατρών και αφορούν στην υπόθεση η εξώθησης μιας ανήλικης κοπέλας στην πορνεία και η εκμετάλλευσή της από συγγενικό της πρόσωπο σε μια υπόθεση που φαίνεται να εμπλέκονται κι άλλα πρόσωπα, αλλοδαποί.



Το αδιανόητο αυτό γεγονός καταγγέλθηκε το βράδυ της 13ης Φεβρουαρίου. Ένας 43χρονος Βούλγαρος, πατέρας δυο κοριτσιών προσήλθε στο τμήμα για να καταγγείλει την μεγαλύτερη σε ηλικία κόρη του για την εξώθηση της μικρότερης κόρης του σε πορνεία!

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ήρθαν στο φως από την αστυνομική έρευνα η 19χρονη, μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, με τον 28χρονο σύντροφό της εξέδιδαν την μόλις 14 ετών αδερφή της, έναντι χρηματικού αντίτιμου, σε άλλους αλλοδαπούς.

Το κουβάρι της υπόθεσης δεν έχει ακόμα ξετυλιχτεί καθώς η υπόθεση ακόμη διερευνάται. Ωστόσο τα μέχρι στιγμής στοιχεία φανερώνουν την συστηματική εξώθηση της 14χρονης από την ίδια της την αδελφή και τον σύντροφο της. Όπως φαίνεται το απίστευτο αυτό γεγονός ξεκίνησε μια εβδομάδα πριν την καταγγελία.

Ο πατέρας όταν ενημερώθηκε άμεσα έσπευσε στο τμήμα για να καταγγείλει την ίδια την κόρη του!

Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, η προανάκριση γίνεται από την Υποδιεύθυνση Μεσσηνίας και το Τμήμα Ασφαλείας Καλαμάτας. Η 14χρονη εξετάστηκε το παιδί από παιδοψυχολόγο όπου επιβεβαίωσε τα όσα έχουν συμβεί. Απομένει το ιατρικό πόρισμα.

Οι δυο κατηγορούμενοι προσήλθαν στον Εισαγγελέα όπου ζήτησαν διορία για να απολογηθούν την οποία και έλαβαν προθεσμία για την Παρασκευή.

πηγή: best-tv.gr

