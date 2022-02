Κοινωνία

Κορωπί: πυροβόλησαν άνδρα έξω από σούπερ μάρκετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες αναζητούνται από τις αρχές και ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Πανικός προκλήθηκε στο Κορωπί, όταν ένας άνδρας έπεσε αιμόφυρτος μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε έξω από σούπερ μάρκετ.

Οι σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην είσοδο του σουπερ μάρκετ, μπροστά στα έντρομα μάτια των πελατών και της συζύγου του άνδρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., λίγο μετά τις 19:30 άγνωστος πυροβόλησε άνδρα σε σούπερ μάρκετ γνωστής αλυσίδας, επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας έχει τραυματιστεί στην κοιλιά και στο πόδι.

Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Στη φυλακή ο 18χρονος που βίαζε τον ανήλικο αδερφό του

ΗΠΑ: επιβάτης αεροπλάνου επιχείρησε να...ανοίξει την πόρτα (βίντεο)

Ουκρανία: Διάβημα της Ελλάδας για το θάνατο ομογενή