Οπαδική βία - Βριλήσσια: Eπίθεση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός (βίντεο)

Καρέ – καρέ καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο την επίθεση στα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στα Βριλήσσια.

1.44 τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, 4 νεαροί προσεγγίζουν τα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην Λ. Πεντέλης. Οι δράστες έχουν τα πρόσωπά τους καλυμμένα με κουκούλες και μάσκες και ελέγχουν τον χώρο προκειμένου να διαπιστώσουν αν τους παρακολουθεί κάποιος.

Στη συνέχεια ένας από αυτούς προσεγγίζει την είσοδο των γραφείων της ΠΑΕ και γράφει στον τοίχο υβριστικά συνθήματα κατά της ιδιοκτησίας. Οι υπόλοιποι εξακολουθούν να ελέγχουν τον χώρο. Στη συνέχεια ένας από αυτούς πετά μια πέτρα στην πρόσοψη των γραφείων σπάζοντας το τζάμι. Ακολούθως οι νεαροί τρέπονται σε φυγή στην Λ. Πεντέλης και χάνονται στο σκοτάδι.

Το βιντεοληπτικό υλικό εξετάζουν ενδελεχώς οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Βριλησσίων οι οποίοι ερευνούν την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν στη διάθεσή τους και άλλα βίντεο τα οποία καταγράφουν την διαφυγή των δραστών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στα Βριλήσσια γίνονται στόχος βανδαλισμών από εξαγριωμένους οπαδούς. Ωστόσο, το περιστατικό αυτό προβληματίζει τις Αρχές, καθώς έρχεται σε μια περίοδο έξαρσης της οπαδικής βίας.

Είχε προηγηθεί πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα την προηγούμενη Τετάρτη (9/2) επίσκεψη περίπου 50 φιλάθλων του Τριφυλλιού στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Κορωπί, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τις κακές εμφανίσεις της ομάδας και τις διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα.

Οι οπαδοί που πήγαν στο Κορωπί προκάλεσαν ζημιές και η αστυνομία προχώρησε σε 10 συλλήψεις.

