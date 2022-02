Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Οφέλη για τα έμβρυα από τον εμβολιασμό εγκύων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα μεγάλη έρευνα από το CDC για τον εμβολιασμό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Ο εμβολιασμός των εγκύων κατά του κορονοϊού μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη νοσηλειών βρεφών με Covid-19, ειδικά εάν οι μέλλουσες μητέρες εμβολιάστηκαν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, όπως ανακοίνωσαν σήμερα Αμερικανοί ερευνητές.

Τα ευρήματα ρίχνουν φως στο ερώτημα εάν τα οφέλη του εμβολιασμού στη διάρκεια της εγκυμοσύνης επεκτείνονται στα νεογέννητα, τα οποία θα ήταν πολύ μικρά για να εμβολιαστούν τα ίδια.

Οι ερευνητές από διάφορα παιδιατρικά νοσοκομεία και τα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (CDC) στις ΗΠΑ, εξέτασαν παιδιά ηλικίας κάτω των 6 μηνών στο διάστημα από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2022.

Η μελέτη αναλύει τα δεδομένα από 379 νοσηλευόμενα βρέφη, 176 με Covid-19 και 203 που εισήχθησαν για άλλους λόγους. Διαπιστώθηκε ότι τα εμβόλια κατά της Covid-19 ήταν κατά 61% αποτελεσματικά στην πρόληψη νοσηλειών βρεφών των οποίων οι μητέρες εμβολιάστηκαν στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η προστασία αυτή αυξανόταν στο 80% όταν οι μητέρες είχαν εμβολιαστεί από την 21η εβδομάδα της κύησης έως και 14 ημέρες πριν από τον τοκετό. Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων μειωνόταν στο 32% για βρέφη των οποίων οι μητέρες είχαν εμβολιαστεί σε προγενέστερο στάδιο της εγκυμοσύνης.

Οι συγγραφείς της μελέτης προειδοποίησαν ότι οι εκτιμήσεις για την αποτελεσματικότητα (των εμβολίων) στις πρώτες εβδομάδες μιας εγκυμοσύνης, θα πρέπει να ερμηνευτούν με προσοχή εξαιτίας του μικρού δείγματος.

«Στην παρούσα φάση θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε τόσο τη μαμά όσο και το βρέφος», δήλωσε σε δημοσιογράφους η Ντάνα Μίνι-Ντέλμαν των CDC. «Επομένως, μόλις μία έγκυος είναι πρόθυμη να εμβολιαστεί, θα πρέπει να το κάνει», συμπλήρωσε.

Οι εγκυμονούσες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά από Covid-19 και η μόλυνση με κορονοϊό στη διάρκεια της κύησης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού, θνησιγενείας και πιθανόν άλλων επιπλοκών της κύησης, σύμφωνα με τα CDC.

Υπενθυμίζεται ότι προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι ο εμβολιασμός εγκύων κατά της Covid-19 δεν συσχετίστηκε με πρόωρους τοκετούς ή λιποβαρή νεογέννητα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Λύματα: αύξηση του ιικού φορτίου έως 454%

ΗΠΑ: επιβάτης αεροπλάνου επιχείρησε να...ανοίξει την πόρτα (βίντεο)

Τουρκία: Αστυνομικός δολοφόνησε την πρώην σύζυγό του