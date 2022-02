Κόσμος

Καναδάς: φονικό ναυάγιο αλιευτικού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν για τη ναυτική τραγωδία οι καναδικές Αρχές.

(εικόνα αρχείου)

Δέκα ναυτικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι ένδεκα εξακολουθούν να αγνοούνται μετά το ναυάγιο ισπανικού αλιευτικού στα ανοικτά του Καναδά, στον Ατλαντικό Ωκεανό, κι οι ελπίδες να βρεθούν επιζήσαντες μειώθηκαν δραματικά χθες Τρίτη αφού έπεσε το σκοτάδι.

«Δυστυχώς, άλλοι τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί» στη θαλάσσια περιοχή όπου ναυάγησε το αλιευτικό, ανέφεραν οι καναδικές υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης χθες βράδυ μέσω Twitter.

Λίγη ώρα μετά την τραγωδία, τρεις ναυτικοί, που μπόρεσαν να επιβιβαστούν σε σωστική λέμβο, κατορθώθηκε να διασωθούν.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούσαν –κύματα ύψους 4 μέτρων και πλέον, σφοδροί άνεμοι– έκαναν πολύ δύσκολες τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τις καναδικές αρχές όλη μέρα χθες. Αφού νύχτωσε και η θερμοκρασία έπεσε ακόμη περισσότερο, οι ελπίδες πως θα βρεθούν άλλοι επιζώντες άρχισαν να σβήνουν.

Όταν ναυάγησε το Villa de Pitanxo, χθες Τρίτη περί τις 00:30 (τοπική ώρα· περί τις 06:30 ώρα Ελλάδας), έπλεε 450 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Νέας Γης. Το σκάφος είχε 24 μέλη πληρώματος.

Desplegado un dispositivo maritimo y aereo para rescatar a los 24 tripulantes del pesquero Villa de Pitanxo que ha naufragado a unos 450 kilometros al ESE de Terranova. Se trata de un pesquero de 50 metros de eslora con puerto base en Marin (Pontevedra). pic.twitter.com/YnGSqlmVXz — SALVAMENTO MARITIMO (@salvamentogob) February 15, 2022

Ανακτήθηκαν συντρίμμια του αλιευτικού, μήκους πενήντα μέτρων, που έχει έδρα το μικρό λιμάνι Μαρίν της Γαλικίας (βορειοδυτική Ισπανία), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπράιαν Όουενς, εκπρόσωπος του καναδικού κέντρου συντονισμού και διάσωσης, που χειρίζεται τις επιχειρήσεις έρευνας.

Σύμφωνα με τις ισπανικές υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης, το πλήρωμα αποτελούσαν 16 Ισπανοί, 5 Περουβιανοί και 3 Γκανέζοι. Πολλοί από τους ισπανούς ναυτικούς κατάγονται από τη Γαλικία.

Το αλιευτικό υπέστη κάποιο «ατύχημα» και «εξέπεμψε σήμα κινδύνου», γεγονός που ώθησε άλλα σκάφη που έπλεαν στην περιοχή να σπεύσουν να το βοηθήσουν, διευκρίνισε στον Τύπο η Ρόσα Κιντάνα, εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης της Γαλικίας για θέματα Ναυτιλίας. Άλλο ισπανικό αλιευτικό, το Playa Menduina Dos, εντόπισε τα πτώματα τεσσάρων θυμάτων και τους τρεις διασωθέντες, οι οποίοι είχαν υποθερμία και χρειάστηκε αεροδιακομιδή τους με καναδικό ελικόπτερο, σύμφωνα με την κυρία Κιντάνα. Δεν έχουν ανακοινωθεί οι εθνικότητες των ανθρώπων που διασώθηκαν.

Σύμφωνα με την αντινομάρχη στην Ποντεβέδρα, τη Μάικα Λαρίμπα, εντοπίστηκαν τέσσερις σωστικές λέμβοι στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς και σωσίβια και διάφορα άλλα αντικείμενα στην περιοχή του ναυαγίου. Οι ομάδες διάσωσης μπόρεσαν να πλησιάσουν «τις τρεις – οι δύο ήταν άδειες, εντελώς άδειες», εξήγησε, ενώ στην τρίτη επέβαιναν οι ναυτικοί που διασώθηκαν.

«Τραγωδία»

Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Μεταφορών, τα αίτια του δυστυχήματος «δεν είναι γνωστά» μέχρι στιγμής. Επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες, με «ανέμους» και «μειωμένη ορατότητα».

«Ο καιρός αυτή τη στιγμή περιπλέκει τις έρευνές μας. Τα κύματα έχουν ύψος περίπου τέσσερα μέτρα και η ορατότητα είναι μειωμένη περίπου στο ένα τέταρτο του ναυτικού μιλίου», επιβεβαίωσε ο Μπράιαν Όουενς, τονίζοντας ωστόσο πως οι έρευνες επρόκειτο να συνεχιστούν, «ό,τι καιρό κι αν κάνει».

Αναπτύχθηκαν στην περιοχή ελικόπτερο, στρατιωτικό αεροσκάφος, σκάφος του λιμενικού και άλλα πλοία στο πλαίσιο της επιχείρησης, στα ανοικτά του Αγίου Ιωάννη της Νέας Γης, της ανατολικότερης καναδικής επαρχίας.

«Παρακολουθούμε με ανησυχία την αποστολή έρευνας και διάσωσης», ήταν η αντίδραση του ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ μέσω Twitter.

«Είναι τραγωδία», δήλωσε αδυνατώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της στην εφημερίδα La Voz de Galicia η θεία ενός από τους ναυτικούς, 39 ετών, πατέρα δύο παιδιών.

Το Villa de Pitanxo ανήκει στον όμιλο Nores, ο οποίος διαθέτει στόλο οκτώ αλιευτικών και 300 εργαζόμενους, σύμφωνα με τον ιστότοπό του. Δεν ήταν διαθέσιμος κάποιος εκπρόσωπός του για σχόλια χθες το απόγευμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Εργάτης σκοτώθηκε για να αποφύγει έλεγχο του ΕΦΚΑ (βίντεο)

“Live” διάρρηξη στο αυτοκίνητο του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ο Μένιος Φουρθιώτης μεταφέρεται στις Φυλακές Ναυπλίου