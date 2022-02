Αθλητικά

Καμίλα Βαλίεβα: Έλαμψε και δάκρυσε στον πάγο (εικόνες)

Παρά την περιπέτειά της, η 15χρονη Ρωσίδα «αιχμαλώτισε» πάλι όλα τα βλέμματα με το πατινάζ της.

Η Ρωσίδα Καμίλα Βαλίεβα κυριάρχησε στον πάγο το βράδυ της Τρίτης (15/2) στο Πεκίνο, τη στιγμή που προσπαθούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της, καθώς ολοκλήρωνε το πρόγραμμα της στο καλλιτεχνικό πατινάζ των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, που την εκτόξευσε στην κορυφή της βαθμολογίας του ατομικού.

Η 15χρονη αποτίναξε το... στίγμα με την υπόθεση ντόπινγκ που την ακολουθεί στους Αγώνες του Πεκίνου, αφήνοντας άφωνους τους θεατές που επευφημούσαν στις εξέδρες.

Για δύο λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν κάθε της κίνηση στον Ολυμπιακό πάγο.

Το πρόγραμμα που είχε θαμπώσει τους φιλάθλους λίγες μέρες νωρίτερα στον ομαδικό διαγωνισμό, ξεκίνησε σχεδόν τέλεια. Αναμενόταν να εκτελέσει τρία τριπλούν άλματα, αλλά σκόνταψε στο εναρκτήριο τριπλό άξελ.

Η έφηβη σχεδόν ολοκλήρωσε τον συνδυασμό τριπλού λουτζ-τριπλού δακτύλου, αλλά η χάρη της και η ακριβής κίνηση των ποδιών της κέρδισαν βαθμολογία 82,16 - πολύ κάτω από την επίδοση του παγκόσμιου ρεκόρ 90,45 από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του περασμένου μήνα.

