Πολιτική

Λευτέρης Αυγενάκης: Θετικός στον κορονοϊό

Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, ανακοίνωσε την εξέλιξη για την υγεία του, περνώντας μήνυμα προς τους πολίτες, να εμβολιαστούν άμεσα.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, όπως ο ίδιος ενημέρωσε με ανάρτησή του στα social media.

«Το τεστ COVID19 βγήκε θετικό. Ήδη σε καραντίνα με ήπια συμπτώματα, καθότι τριπλά εμβολιασμένος, αλλά συνεχίζουμε εντατικά τις ετοιμασίες σ/ν για οπαδική βία. Και αν δεν έχετε ακόμα θωρακιστεί, εμβολιαστείτε άμεσα. Προστατεύστε τον εαυτό σας, τους αγαπημένους και όλους γύρω σας», ανέφερε σε «τιτίβισμα» του ο υφυπουργός Αθλητισμού.

