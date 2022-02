Αθλητικά

Champions League: ο Μπαπέ, η Ρεάλ και η Σίτι που “ξόρκισε την κατάρα”

Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, οι “πολίτες” εξασφάλισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε την "βασίλισσα" στις καθυστερήσεις.

Η Μάντσεστερ Σίτι «ξόρκισε την κατάρα» της Πορτογαλίας με εμφατικό τρόπο και εξασφάλισε την πρόκριση στους προημιτελικούς του Champions League.

Βγαλμένη από... άλλο πλανήτη, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα διέλυσε 5-0 τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο «Ζοζέ Αλβαλάδε» και έφυγε θριαμβεύτρια από τη χώρα όπου είχε ηττηθεί τόσο στον προημιτελικό του 2020 από τη Λιόν, όσο και στον τελικό του 2021 από την Τσέλσι.

Δύο γκολ σημείωσε ο Μπερνάρντο Σίλβα και από ένα οι Μαχρέζ, Φόντεν, Στέρλινγκ με τον τελευταίο να σκοράρει για 150η φορά στην καριέρα του (127 με τη Σίτι, 23 με τη Λίβερπουλ).

Έτσι, η ρεβάνς της 9ης Μαρτίου στο «Έτιχαντ» αποκτά διαδικαστικό χαρακτήρα.

Αντίθετα, με τεράστιο ενδιαφέρον αναμένεται ο δεύτερος αγώνας ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και της Παρί Σεν Ζερμέν στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», μετά τη νίκη-θριλερ των Γάλλων με 1-0.

Ο Κιλιάν Μπαπέ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων κατάφερε να παραβιάσει την εστία του έως τότε ανίκητου Τιμπό Κουρτουά.

Ο Βέλγος κρατούσε το «μηδέν» με σπουδαίες επεμβάσεις και κορυφαία «στιγμή» το «στοπ» σε πέναλτι του Λιονέλ Μέσι στο 62ο λεπτό.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία)-Μάντσεστερ Σ. (Αγγλία): 0-5 (7΄ Μαχρέζ, 17΄,44΄ Μπερνάρντο Σίλβα, 32΄ Φόντεν, 58΄ Στέρλινγκ)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Ρεάλ Μ. (Ισπανία): 1-0 (90+4΄ Μπαπέ)

Οι υπόλοιποι αγώνες

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)-Μπάγερν (Γερμανία): 16/02

Ίντερ (Ιταλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία): 16/02

Τσέλσι (Αγγλία)-Λιλ (Γαλλία): 22/02

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία): 22/02

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Άγιαξ (Ολλανδία): 23/02

Ατλέτικο Μ. (Ισπανία)-Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία): 23/02