Οικονομία

Πάτρα: Εργάτης σκοτώθηκε για να αποφύγει έλεγχο του ΕΦΚΑ (βίντεο)

Πως συνέβη η τραγωδία, σύμφωνα με τις καταγγελίες. Μία ημέρα μετά, η επιχείρηση καταστράφηκε από πυρκαγιά. Τι αναφέρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τα αίτια.

Ο 22χρονος εργάτης στη ΒΙ.ΠΕ Πάτρας με καταγωγή από το Πακιστάν είχε καταφύγει στην οροφή του εργοστασίου όταν έφτασε στον χώρο κλιμάκιο του ΕΦΚΑ για έλεγχο

Το εργατικό δυστύχημα στην ΒΙ.ΠΕ της Πάτρας έγινε όταν έφτασε στο εργοστάσιο κλιμάκιο του ΕΦΚΑ για έλεγχο. Ο νεαρός εργάτης, μόλις 22 ετών, με καταγωγή από το Πακιστάν, που εργαζόταν ανασφάλιστος κατέφυγε στην οροφή του κτιρίου για να αποφύγει τον έλεγχο.

Στην προσπάθειά του να κατέβει η οροφή υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο 22χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να καταλήξει, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Ionian TV.

Η καταγγελία της οικογένειας

Όπως αναφέρει ο δικηγόρος της οικογένειας του Πακιστανού εργάτη αναφέρει ότι τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι ομοεθνείς του που εργαζόταν στην επιχείρηση εργάζονταν ανασφάλιστοι. Σύμφωνα με καταγγελίες όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δηλώθηκε με άλλο όνομα άλλου εργάτη της ευρύτερης περιοχής.

Μετά την καταγγελία το περιστατικού στην Αστυνομία, ο δικηγόρος του εργοδότη αναφέρει ότι ο 22χρονος είχε δηλώσει στοιχεία που δεν ανταποκρίνονταν στο όνομά του, με αποτέλεσμα να απασχολείται με λάθος ΑΜΚΑ, στο οποίο φαινόταν ασφαλισμένος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το εργοστάσιο αυτό κάηκε ολοσχερώς, μία ημέρα μετά την καταγγελία του περιστατικού στην Αστυνομία, με το πόρισμα της Πυροσβεστικής να αναφέρει βραχυκύκλωμα.

Σοκ προκαλεί το βίντεο, από τις τραγικές στιγμές του δυστυχήματος, από το ρεπορτάζ του ΙΟΝΙΑΝ TV:

