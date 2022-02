Αθλητικά

Βαλίεβα: Βρέθηκαν 3 φάρμακα στο δείγμα της αθλήτριας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει δημοσίευμα των New York Times για την πολύκροτη υπόθεση, που “στιγμάτισε” τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Πεκίνο.

Η Ρωσίδα αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ Καμίλα Βαλίεβα, της οποίας το κρούσμα ντόπινγκ συγκλόνισε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, είχε τρία φάρμακα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία καρδιακών παθήσεων στο δείγμα που έδωσε τον περασμένο Δεκέμβριο, όπως ανέφεραν οι New York Times.

Εκτός από τη θετική δοκιμή για το απαγορευμένο φάρμακο τριμεταζιδίνη (για τη στηθάγχη), το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει ότι το εργαστήριο της Στοκχόλμης, που ανέλυσε δείγμα της Βαλίεβα, βρήκε επίσης στοιχεία από δύο άλλα φάρμακα καρδιάς που δεν είναι στην λίστα των απαγορευμένων ουσιών: hypoxen και L-Carnitine.

Οι New York Times επικαλέστηκαν έγγραφα που κατατέθηκαν στην πρόσφατη ακρόαση της Βαλίεβα και επιβεβαιώθηκαν από άνθρωπο που συμμετείχε σε αυτή.

«Πρόκειται για μια τριπλή ουσία – δύο από τις οποίες επιτρέπονται και μια που δεν επιτρέπεται», δήλωσε στην έκθεση ο Διευθύνων Σύμβουλος της Υπηρεσίας Αντιντόπινγκ των Ηνωμένων Πολιτειών, Τράβις Τάιγκαρτ.

Ο Τάιγκαρντ πρόσθεσε ότι τα οφέλη ενός τέτοιου συνδυασμού «φαίνεται ότι στοχεύουν στην αύξηση της αντοχής, στη μείωση της κόπωσης και στην προώθηση της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στη χρήση οξυγόνου».

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Εργάτης σκοτώθηκε για να αποφύγει έλεγχο του ΕΦΚΑ (βίντεο)

Κορονοϊός: καρκινοπαθής νοσεί διαρκώς επί 14 μήνες

Champions League: ο Μπαπέ, η Ρεάλ και η Σίτι που “ξόρκισε την κατάρα”