Κόσμος

Βραζιλία: νεκροί από κατολισθήσεις και πλημμύρες (εικόνες)

Διψήφιος είναι ο απολογισμός των θυμάτων από την κακοκαιρία και τις συνέπειες της, κυρίως στην πολιτεία του Ρίο ντε Ζανέιρο.

Τουλάχιστον δεκαοκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατολισθήσεις και πλημμύρες που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις έπληξαν την τουριστική πόλη Πετρόπολις, σε ορεινό τομέα της πολιτείας Ρίο ντε Ζανέιρο, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

«Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί 18 θάνατοι εξαιτίας των κατολισθήσεων και των πλημμυρών», ενημέρωσε το πυροσβεστικό σώμα του Ρίο με ανακοίνωσή του, διευκρινίζοντας ότι πάνω από 180 άνδρες του επιχειρούν επιτόπου, 68 χιλιόμετρα βόρεια της ομώνυμης πολιτειακής πρωτεύουσας Ρίο ντε Ζανέιρο.

Εκφράζοντας «θλίψη» για τις «απώλειες ζωών στην Πετρόπολις», ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης Χοζέριου Μαρίνου υποσχέθηκε ότι «θα κάνουμε κάθε (δυνατή) προσπάθεια για τη διάσωση των θυμάτων».

Σε εικόνες που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκαν από βραζιλιάνικα ΜΜΕ βλέπει κανείς κατεστραμμένα σπίτια σε λόφους και αυτοκίνητα παρασυρμένα από χείμαρρους. Η δημοτική αρχή στην Πετρόπολις κήρυξε «κατάσταση καταστροφής». Πολλά καταστήματα πλημμύρισαν όταν ορμητικά νερά εισέβαλαν στο ιστορικό κέντρο της πόλης, δείχνουν βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα σε λιγότερες από έξι ώρες, κατά τόπους σημειώθηκε βροχόπτωση 260 χιλιοστών, με άλλα λόγια ο όγκος του νερού ήταν μεγαλύτερος από αυτόν που κανονικά καταγράφεται ολόκληρο τον Φεβρουάριο, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία MetSul. Σε επίσημη επίσκεψη στη Ρωσία, ο πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου διαβεβαίωσε μέσω Twitter πως ενημερώνεται για «την τραγωδία» και ζήτησε από υπουργούς του να προσφέρουν «αμέσως βοήθεια στα θύματα». Η Πετρόπολις των περίπου 300.000 κατοίκων, η άλλοτε έδρα της βραζιλιάνικης αυτοκρατορίας, αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό, προσελκύει επισκέπτες χάρη στην ιστορία της, τη δυνατότητα που προσφέρει για περιπάτους μέσα στη φύση, καθώς και το γενικά ηπιότερο κλίμα της σε σχέση με τις παραλίες του Ρίο ντε Ζανέιρο. Τον Ιανουάριο του 2011, πάνω από 900 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στις ορεινές περιοχές της πολιτείας, εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων σε αχανή έκταση που περιλάμβανε την Πετρόπολις και τις γειτονικές πόλεις Νόβα Φριμπούργκο, Ιταϊπάβα και Τερεσόπολις.