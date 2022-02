Τοπικά Νέα

Χανιά: Σκύλος βρέθηκε σκελετωμένος και αλυσοδεμένος (εικόνες)

Μετά από παρέμβαση του εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης του σκύλου οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.



Σκύλος εντοπίστηκε σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης στο δήμο Καντάνου-Σελίνου στα Χανιά.

Το άτυχο πλάσμα βρισκόταν αλυσοδεμένο και όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, πλήρως υποσιτισμένο και ταλαιπωρημένο.

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή αφαίρεσης, ενώ σήμερα Τρίτη 15/2 παραχωρήθηκε στην Φιλοζωική “Προστασία των ζώων, Χανιά” για φιλοξενία, μέχρι να βρεθεί ένα νέο σπίτι που θα ανοίξει την αγκαλιά του και θα του προσφέρει αγάπη.

Ο ιδιοκτήτης του σκύλου οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και την Τετάρτη 16/2 θα εκτιμηθεί κτηνιατρικά η κατάσταση της υγείας του ζώου.

Το συγκλονιστικό είναι ότι αυτό το ζώο, που με το ζόρι στέκεται στα πόδια του από την ασιτία και τις κακουχίες, μόλις απομακρύνθηκε από το σημείο, βρήκε το κουράγιο να κουνάει ασταμάτητα την ουρίτσα του, ενώ έτρωγε ασταμάτητα.

