Κοινωνία

Πάτρα - Ατύχημα με καρτ: Το πόρισμα για τον 6χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρές παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας στη διοργάνωση προκύπτουν από το πόρισμα των Αρχών.



Το «Pick Patras» το οποίο αποτελεί μια «γιορτή» για το ελληνικό καρτ, σημαδεύτηκε φέτος από ένα πολύ σοβαρό ατύχημα που «πάγωσε» την τοπική κοινωνία στην Πάτρα, καθώς τραυματίστηκε 6χρονος θεατής.

Για τη διερεύνηση του ατυχήματος ανατέθηκε έρευνα έπειτα από σχετική εντολή του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών στους πραγματογνώμονες, Αναστάσιο Δέδε (μηχανολόγο μηχανικό του Πανεπιστημίου Πατρών) και Γεώργιο Καλαφατά (πολιτικό μηχανικό ΕΜΠ).

Συγκεκριμένα, στην πολυσέλιδη έρευνα, μεταξύ άλλων, αναφέρονται:

«Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψαν: Στις 19-09-2021 και περί ώρα 12:00 κατά την διάρκεια αγώνων καρτ (13° PICK), το KART NO 2 κινούμενο με ταχύτητα 72km/h, μετά από επαφή του με άλλο ομόρροπα κινούμενο KART, παρεξέκλινε της πορείας του αριστερά και αφού επέπεσε επί των πλαστικών και άδειων new jersey τα οποία και θρυμμάτισε, απογειώθηκε και αφού κτύπησε στα μεταλλικά διαχωριστικά μετακινούμενα κιγκλιδώματα, στην συνέχεια απέκοψε από τον ιστό πινακίδα Ρ-39 (Απαγόρευσης στάθμευσης) που ήταν στο πεζοδρόμιο και ακολούθως σε ανατροπή κατέληξε στο οδόστρωμα.

Από την πρόσκρουση και την παρεπόμενη πορεία του έως την τελική του θέση τραυματίστηκε σοβαρά ο 6χρονος νεαρός ο οποίος ήταν πίσω από τα κιγκλιδώματα και παρακολουθούσε τον αγώνα.

Το μικρό αγόρι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

Από τα στοιχεία πέραν της ταχύτητας προέκυψαν:

Δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας όσον αφορά τις αποστάσεις και την σηματοδότηση. Τα κιγκλιδώματα δεν ήταν πακτωμένα (στερεωμένα στο έδαφος) με αποτέλεσμα να μην παρέχουν καμία παθητική ασφάλεια. Τα πλαστικά jersey που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ακατάλληλα για αγώνες και χρησιμοποιούνται μόνο για οριοθέτηση περιοχών σε οδούς που εκτελούνται έργα, συνεπώς δεν παρείχαν καμία προστασία σε τέτοια δραστηριότητα. Επίσης λόγω του υλικού τους μετά την πρόσκρουση διαλύθηκαν σε κομμάτια τα οποία ιπτάμενα πλέον άλλα έπεσαν στο οδόστρωμα με κίνδυνο να τα πατήσουν η να ανατραπούν άλλα διερχόμενα ΚΑΡΤ αλλά δε κατευθύνθηκαν προς τους θεατές και είναι θαύμα στην κυριολεξία που δεν υπήρχαν και άλλοι τραυματισμοί. Τα συγκεκριμένα jersey δεν ήταν δυνατόν να γεμίσουν με νερό η άμμο διότι θα υπήρχε επιπρόσθετος κίνδυνος σε περίπτωση σύγκρουσης και για τους λοιπούς αγωνιζόμενους. Τελικά από καθαρή τύχη δεν είχαμε περισσότερους και πιθανόν θανατηφόρους τραυματισμούς από την αποκοπή και πτώση της πινακίδας Ρ-39 η οποία δεν κατευθύνθηκε προς στους θεατές, άλλως σαν δρεπάνι θα προκαλούσε σοβαρούς τραυματισμούς τουλάχιστον. Αλυτάρχης είναι ο τίτλος του ανώτατου αθλητικού επόπτη σε αθλητικά γεγονότα, ο οποίος ασχολείται με την γενική τήρηση των κανονισμών, έναρξη και λήξη των αγώνων, υπογραφή των φύλλων αγωνισμάτων, καθώς και με τα γενικότερα ζητήματα ασφαλείας. Ατυχήματα είχαν γίνει και παλαιότερα για ίδιους αγώνες. Οι διοργανωτές αναφέρουν σχετικά με το ατύχημα: ”Το PICK διεκόπη μετά από ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια επίδειξης ενός φιλανθρωπικού event με τη συμμετοχή πολλών επωνύμων. Ενώ ήταν σε εξέλιξη η επίδειξη, το καρτ με το Νο2 αποσταθεροποιήθηκε στην ευθεία μετά από επαφή με άλλο καρτ και χτύπησε στα προστατευτικά πλαστικά (ζέρσεϊ). Στη συνέχεια η πορεία του ήταν ανεξέλεγκτη και χτύπησε έναν διερχόμενο ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίο. Λόγω της εξέλιξης αυτής αποφασίστηκε η διακοπή του PICK. Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές για την κατανόησή τους. Από την πρώτη χρονιά οργάνωσης του PICK πρώτο μέλημα ήταν και παραμένει η ασφαλής διεξαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων εντός πίστας”. Η ανακοίνωση αναφέρει για “διερχόμενο” επιεικώς ατυχέστατη έκφραση».