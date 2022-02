Life

“The 2Night Show” - Ζαφείρης Μελάς: Το χαστούκι στην πίστα και η Ρίτα Σακελλαρίου

Ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε για πρόσωπα «σταθμούς» της διαδρομής του, ενώ αναφέρθηκε και στον σημαντικό ρόλο που έπαιξε στη ζωή του η γυναίκα του.



Στην παρέα του «The 2Night Show», βρέθηκε και ο Ζαφείρης Μελάς. Ο αγαπημένος τραγουδιστής, με την 50χρονη πορεία στο τραγούδι, μοιράστηκε στιγμές και μίλησε για πρόσωπα «σταθμούς» της διαδρομής του, ενώ αναφέρθηκε και στον σημαντικό ρόλο που έπαιξε στη ζωή του η γυναίκα του και τα παιδιά του.



"Είμαι από τους τυχερούς παντρεμένους η οικογένειά μου στήριξε παρά πολύ δεν είχα ποτέ πίεση. Η γυναίκα μου δεν με ρωτούσε ποτέ "τι", "πώς" και "γιατί". Υπήρχαν βραδιές που γυρνούσα από τη δουλειά κι έκλαιγα στην αγκαλιά της γυναίκας μου. Με καταλάβαινε, με στήριζε μου έδινε κουράγιο, μου έλεγε "Προχώρα, σε στηρίζουμε"", ανέφερε.



Ο Ζαφείρης Μελάς αποκάλυψε στη συνέχεια ένα άγνωστο περιστατικό με πρωταγωνίστρια τη Ρίτα Σακελλαρίου: "Μου λέει ο επιχειρηματίας να πάρουμε τη συγχωρεμένη τη Ρίτα Σακελλαρίου στο μαγαζί, εγώ του είπα να πάρουμε μια πιο νέα κοπέλα. Ήρθε στο καμαρίνι και με τον τρόπο της μου τα είπε καλά. Έκανα τεράστιο λάθος. Μετά την επίθεση ήρθε στο καμαρίνι και μου ζήτησε συγγνώμη".





Ο Ζαφείρης Μελάς αποκάλυψε μερικές δύσκολες καταστάσεις που βίωσε μέσα στον χώρο. "Μια φορά φοβήθηκα παρά πολύ, στην Ηλιούπολη. Κάποια "καλά" παιδιά από τη Θεσσαλονίκη πετάγανε τα πράγματα κάτω, πιάτα, ποτήρια. Γίνεται ένας πόλεμος στο μαγαζί, πού να τραγουδήσω; Εξαφανίστηκα. Μία φορά έφαγα ένα χαστούκι πάνω στην πίστα. Μου λέει "Πες μου "ένα" τραγούδι", του λέω "Δεν το ξέρω", και με χαστούκισε. Ντράπηκα, άφησα το μικρόφωνο, ήταν μεγάλη προσβολή για μένα. Βγήκα από το μαγαζί , είπα "Θα κάνω ζημιά", τον περίμενα σε έναν θάμνο με ένα σίδερο. Ένας φουσκωτός ήρθε και με έσωσε μου λέει "Εσύ έχεις παιδιά, οικογένεια, θα κάτσεις να ασχοληθείς;". Πλέον υπάρχει σεβασμός στον καλλιτέχνη, δεν είναι όπως παλιά. Έλεγες "Πάω στη δουλειά μακάρι να γυρίσω"".

Ο Ζαφείρης Μελάς αναφέρθηκε και στη δυνατή φιλία του με τον Πασχάλη Τερζή, στον τρόπο που έδειχνε, κάθε φορά, τον σεβασμό του στον Πάνο Γαβαλά, αλλά και στους λόγους για τους οποίους θαύμαζε τον Μανώλη Αγγελόπουλο.

