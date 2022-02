Οικονομία

Ακρίβεια: η ξενοδόχος - απεργός πείνας μιλάει στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λέει η νέα επιχειρηματίας, που έχει ξεκινήσει απεργία πείνας μετά από τον υπέρογκο λογαριασμό της ΔΕΗ, που αδυνατεί να πληρώσει.

Στον ANT1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τετάρτη η ξενοδόχος από την Ρόδο, που έχει ξεκινήσει απεργία πείνας από την Δευτέρα, έξω από τα τοπικά γραφεία της ΔΕΗ.

Η 30χρονη που διατηρεί μικρή ξενοδοχειακή μονάδα στο κέντρο της Ρόδου, αδυνατεί, όπως λέει να εξοφλήσει τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς ρεύματος, που διογκώθηκαν υπέρμετρα λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Όπως είπε η νεαρή επιχειρηματίας «η επιχείρηση έχει μόνο έξοδα και όχι έσοδα», τονίζοντας πως ο λογαριασμός των χιλιάδων ευρώ που οφείλει στην ΔΕΗ, «δεν αφορά την περίοδο του τουρισμού, αλλά αφορά την χειμερινή περίοδο. Στα δωμάτια μένουν καθηγητές και άνθρωποι που παίρνουν χαμηλούς μισθούς. Πως εγώ να τους πω να με πληρώσουν 500 και 600 ευρώ για ένα δωμάτιο».

«Πέρσι τέτοια εποχή πλήρωνα 600 και 700 ευρώ στην ΔΕΗ. Βάσει αυτού είπαμε να κρατηθούμε σε χαμηλές τιμές. Είμαι νέος επιχειρηματίας και παλεύω να κρατήσω το ξενοδοχείο με νύχια και με δόντια», συμπλήρωσε.

Όπως σημείωσε η ξενοδόχος, «περάσαμε την κρίση του κορονοϊού και τώρα αυτό με το ρεύμα. Δεν έχω άλλες οικονομίες, ότι άλλο είχα το έχω ρίξει στην επιχείρηση. Παλεύω μόνη μου με ένα παιδί 6 ετών, οι γονείς μου πέθαναν σε μικρή ηλικία, δεν έχω για να φάω από τα έτοιμα».

