Κορονοϊός: Συνεδριάζει η επιτροπή – Ποια μέτρα οδεύουν προς χαλάρωση

Με την πανδημία να βρίσκεται σε τροχιά αποκλιμάκωσης συνεδριάζουν οι ειδικοί για το ενδεχόμενο νέας χαλάρωσης των μέτρων.



Συνεδριάζουν σήμερα οι ειδικοί της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων όπου θα αξιολογήσουν το ενδεχόμενο άρσης των περιορισμών που παραμένουν σε διασκέδαση και εστίαση, στα γήπεδα, ενώ στην ατζέντα είναι και οι καρναβαλικές εκδηλώσεις.



Η κυβέρνηση έχει θέσει μια σειρά από ερωτήματα στην επιτροπή προκειμένου να εξετάσουν και να αποφανθούν. Με πρώτο την αύξηση της πληρότητας στα γήπεδα άνω του 50%. Θα υπάρξουν ενδεχομένως εξαιρέσεις αν πρόκειται για κλειστά γήπεδα ή για ευρωπαϊκούς αγώνες και τα παιχνίδια της Super League.



Επίσης, έχει ζητηθεί η επαναφορά της όρθιας διασκέδασης, ενώ θα δουν και το θέμα της επιστροφής των σχολικών εκδρομών και τη διεξαγωγή συνεδρίων.



Οι πτωτικές τάσεις των σκληρών δεικτών τις πανδημίας κορονοϊού τις τελευταίες μέρες, αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για τη σταδιακή απαλλαγή από τα περιοριστικά μέτρα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, τάχθηκε υπέρ της ελάφρυνσης των περιοριστικών μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας κορονοϊού, τονίζοντας όμως πως όλοι πρέπει να καταλάβουν πως αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ασφαλείς.

Σημείωσε ακόμη πως οι πολίτες πρέπει να δείχνουν λιγότερη “αλαζονεία” και να μην λένε «έχω κάνει τρία εμβόλια και δεν κινδυνεύω ή με προστατεύει ο Θεός και δεν θα κάνω το εμβόλιο», υπογραμμίζοντας πως, έστω και λιγότερο από ότι με προηγούμενα στελέχη του κορονοϊού, αλλά όχι εξακολουθούν να κινδυνεύουν από μια μόλυνση και τις συνέπειες της.

