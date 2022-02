Κοινωνία

Κυψέλη - Δολοφονία 7χρονου: Ανατριχιαστικές οι περιγραφές του ζευγαριού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρίκη προκαλούν οι απολογίες της 29χρονης μητέρας και του συντρόφου της. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του 33χρονου.



Φορτισμένες και με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες ήταν οι απολογίες της 29χρονης μητέρας και του συντρόφου της, οι οποίοι κατηγορούνται ότι δολοφόνησαν τον μικρό Ανδρέα, το 2017. Οι δικαστικοί λειτουργοί δεν πείστηκαν από τις εξηγήσεις τους και διέταξαν την κράτησή τους.

Η 29χρονη και ο σύντροφός της παρουσίασαν τη δική τους εκδοχή για το πώς έχασε τη ζωή του ο 7χρονος Ανδρέας στο διαμέρισμα της Κυψέλης.

Σύμφωνα με τον διορισμένο από το κράτος συνήγορο τού 33χρονου, ο κατηγορούμενος έκλαιγε συνεχώς και υποστήριξε ότι δεν σκοτωσε τον γιο της συντρόφου του. Στην απολογία του δήλωσε ότι δεν ζήτησε βοήθεια και δεν μίλησε ποτέ για το περιστατικό, επειδή δεν ήθελε να χαλάσει τη ζωή της αδερφής του θύματος.

«Του έκλεισα το στόμα με μία μικρή μονωτική ταινία για να τον ηρεμήσω επειδή ήταν άτακτος. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Ήταν η κακιά στιγμή. Τον νοιαζόμουνα, τον πρόσεχα και του αγόραζα παιχνίδια», υποστήριξε στην απολογία του ο 33χρονος, ο οποίος δήλωσε κατηγορηματικά στην ανακρίτρια ότι η 29χρονη μητέρα δεν συμμετείχε.

Φορτισμένη ήταν και η απολογία της 29χρονης, η οποία υποστήριξε ότι έμενε με τον 33χρονο από ανάγκη, για να μην επιστρέψει στη μητέρα της, η οποία είναι αλκοολική.

«Νόμιζα ότι ήταν μία ημέρα σαν όλες τις άλλες. Ότι για άλλη μία φορά προσπαθούσε να τον ηρεμήσει γιατί ήταν άτακτος. Δεν κατάλαβα ότι το παιδί πέθανε. Το παιδί ήταν τιμωρία από το πρωί, όρθιο, χωρίς φαγητό από την προηγούμενη ημέρα, να κοιτάζει τον τοίχο. Ξαφνικά άκουσα έναν γδούπο και είδα το παιδί πεσμένο στο πάτωμα, νεκρό», είπε από την πλευρά της η 29χρονη μητέρα. Ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι το τάιζε κρυφά, όταν το τιμωρούσε ο σύντροφός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λέγεται πως στη δικογραφία αναφέρεται ότι τα δάχτυλα του μικρού Ανδρέα ήταν τραυματισμένα, ενδεχομένως από πένσα ή άλλο εργαλείο.

Αυτό έρχεται να εξηγήσει όσα ισχυρίζεται ο 33χρονος, γιατί δηλαδή ο 7χρονος δεν έβγαλε αυτή τη φορά την χαρτοταινία. Εάν ισχύει αυτή η πληροφορία, ίσως τα δάχτυλα του παιδιού να μην μπορούσαν να τραβήξουν την χαρτοταινία και έτσι να πέθανε.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο διορισμένος από το Κράτος συνήγορος του κατηγορούμενου για την δολοφονία του 7χρονου Ανδρέα στην Κυψέλη, Αλέξανδρος Φίλιος, εμφανώς συγκλονισμένος και ο ίδιος από το περιστατικό με θύμα το παιδί, ανέφερε πως «διορίστηκα και πρέπει να κάνω το καθήκον μου. Κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα υπεράσπισης».

Για διαδικασία της ανάκρισης είπε πως ο άνδρας «ήταν συνεχώς δακρυσμένος και έκλαιγε, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα», τονίζοντας πως «ήταν από τις πιο δύσκολες ανακρίσεις στην ζωή μου».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Συνεδριάζει η επιτροπή – Ποια μέτρα οδεύουν προς χαλάρωση

“Το Πρωινό” - Βλάχος κατά Κούγια και Λιγνάδη: ανόητες κινήσεις για να γίνει σόου η δίκη

Πάτρα - Ατύχημα με καρτ: Το πόρισμα για τον 6χρονο