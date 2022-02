Αθλητικά

ΝΒΑ - Μπακς: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε με 50αρα

Με τον "Greek Freak" να είναι ασταμάτητος, οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες απέναντι στους Πέισερς.



Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ασταμάτητος οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες απέναντι στους Πέισερς, τους οποίους κέρδισαν με 128-119 στο Fiserv Forum. Με αυτή τη νίκη τα «ελάφια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 36-23 και ανέβηκαν στην τρίτη θέση της Ανατολής. Αντίθετα η Ιντιάνα με ρεκόρ 19-40 καταλαμβάνει την 13η θέση στην περιφέρεια.

Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 50 πόντους (15/18 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 14/18 βολές), 14 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 36 λεπτά διαλύοντας κάθε αμυντικό σύστημα των Πέισερς σε μια βραδιά όπου οι Μπακς δεν είχαν στη διάθεσή τους, τους Τζορτζ Χιλ, Γουέσλι Μάθιους, Πατ Κόνατον και Μπρουκ Λόπεζ ενώ ο Γκρέισον Άλεν τραυματίστηκε στο αριστερό ισχίο στην τρίτη περίοδο και αποχώρησε.

Ο Αντετοκούνμπο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση των σκόρερ του πρωταθλήματος με 29,4 πόντους ανά αγώνα και τον ακολουθεί ο Τζοέλ Εμπίιντ της Φιλαδέλφεια με 29,3 ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Λεμπρόν Τζέιμς των Λέικερς με 29 πόντους ανά αγώνα.

Από εκεί και πέρα άξιοι συμπαραστάτες του Αντετοκούνμπο ήταν οι Κρις Μίντλετον με 19 πόντους και 8 ασίστ και Τζρου Χόλιντεϊ με 14 πόντους και 8 ασίστ.

Για τους φιλοξενούμενους, που αγωνίστηκαν χωρίς τους Μάλκολμ Μπρόγκντον, Κρις Ντουάρτε, Μάιλς Τέρνερ, Αϊζάια Τζάκσον, Τι Τζέι Γουόρεν, Τι Τζέι ΜακΚόνελ και Ρίκι Ρούμπιο, ο Μπάντι Χιλντ είχε 36 πόντους (8/12 τρίποντα) ενώ 17 πόντους με 8 ασίστ είχε ο Ταϊρίς Χάλιμπερτον.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς και τελευταίος πρίν από την διακοπή για NBA All-Star Weekend 2022, αυτός με τους Φιλαντέλφια Σίξερς στο Μιλγουόκι (ξημερώματα Παρασκευής στις 03:30).

