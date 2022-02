Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η πανσέληνος και τα “λαμπερά πρόσωπα” (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Εξακολουθεί να είναι καλή η περίοδος», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Ενδεχομένως θα ακούσουμε πολλά πράγματα για λαμπερά πρόσωπα, από τον κόσμο του θεάματος ή μέλη βασιλικών οικογενειών», σημείωσε η αστρολόγος.

Σχετικά με την τρέχουσα περίοδο η Λίτσα Πατέρα σημείωσε πως πολλοί καλούμαστε να καταλήξουμε σε συμφωνίες και συνεργασίες, ωστόσο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λόγω της πανσελήνου.

Η Λίτσα Πατέρα ανέφερε μια ημερομηνία, την 12η Απριλίου, λέγοντας ότι ευνοεί την ανάδειξη προσώπων του πολιτισμού, των τεχνών ή της Εκκλησίας, που θα έρθουν στο προσκήνιο και μέλλει να ξεχωρίσουν.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

