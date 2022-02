Κοινωνία

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Ο Πετρούνιας “αγγελιοφόρος” της Νεότητας

Στόχος της προσπάθειας είναι η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κοινού σε θέματα εθελοντισμού, ανθρωπισμού και κοινωνικής προσφοράς.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του εθελοντικού ρεύματος, συμπορεύεται με τον χρυσό μας Ολυμπιονίκη, Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος αποτελεί παράδειγμα θέλησης, αγωνιστικότητας, ήθους και ύφους ώστε να γίνει ο «αγγελιοφόρος» που θα διαδώσει το μήνυμα της αγάπης και της αλληλεγγύης στα μικρά παιδιά, τους αυριανούς εθελοντές μας.

Στόχος της συγκεκριμένης προσπάθειας είναι η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κοινού σε θέματα εθελοντισμού, ανθρωπισμού και κοινωνικής προσφοράς, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, οι οποίες αποτελούν το μέλλον του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ταυτόχρονα, ο Ε.Ε.Σ. απευθύνει κάλεσμα στους γονείς να εντάξουν τα παιδιά τους στη μεγάλη Ερυθροσταυρική οικογένεια, προκειμένου να γνωρίσουν μέσα από διαδραστικές και καινοτόμες δράσεις που υλοποιεί το εξειδικευμένο προσωπικό του Ε.Ε.Σ, τις υπέρτατες αξίες του ανθρωπισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της αγάπης για το περιβάλλον και τα ζώα αλλά και της εθελοντικής προσφοράς χωρίς όρια και διακρίσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση του Τομέα Νεότητας στο www.redcross.gr και στο 210 6983778 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8-3 μ.μ.

