Κυψέλη - Μιχαηλίδου για 7χρονο: Φταίνε Εισαγγελία και Δήμος

Τι δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την τραγική υπόθεση στην Κυψέλη.

Η δολοφονία του 7χρονου αγοριού από τη μητέρα του και τον σύντροφό της στην Κυψέλη έχει συνταράξει το πανελλήνιο. Γι το ζήτημα μίλλησε στο Πρώτο Πρόγραμμα, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαϊλήδου, τονίζοντας μάλιστα ότι οι αρχές όφειλαν να ψάξουν για την τύχη του μικρού.

Συκεκριμένα δήλωσε: «Η παιδική προστασία στην χώρα μας είναι ένας χώρος που έχει κενά και προβλήματα. Έχει όμως και πολύ καθαρές ευθύνες και σε αυτό έχουμε όλοι τον ρόλο μας. Η κεντρική πολιτεία είναι αυτή που ρυθμίζει και οργανώνει, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή που βρίσκεται δίπλα στον πολίτη, είτε οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων οι οποίες είναι πάνω από τον πολίτη είτε ο κοινωνικός σύμβουλος των περιφερειών οι οποίοι είναι πάνω από δομές. Οι πολίτες έχουμε όλοι τις ευθύνες μας ώστε να μεταφέρουμε την πληροφορία εκεί που χρειάζεται, υπενθυμίζω την γραμμή παιδικής προστασίας 1107 η οποία είναι ανοιχτή όλο το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μας να πάρουμε και συμβουλευτική για το τι κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις αλλά και να τις καταγγείλουμε ώστε να πάει η πληροφορία στις αρμόδιες αρχές. Στην περίπτωση του 7χρονου παιδιού από την στιγμή που υπήρχε η εισαγγελική απόφαση που μετέφερε το παιδί, την αδερφή του, από την βιολογική της οικογένεια σε έναν φορέα παιδικής προστασίας και μετά σε μια ανάδοχη οικογένεια, αυτό που περιμέναμε τόσο από την εισαγγελία όσο και από τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου είναι να γίνει το ίδιο ή να ψάξουν το τι θα γίνει για τον αδερφό του κοριτσιού».

Στη συνέχεια πρόσθεσε η υφυπουργός: «το τι έγινε, το κατά πόσο η δικαιολογία των γονιών ότι το παιδί βρισκόταν στην Πολωνία είναι κάτι που έψαξαν οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου και δεν κατάφεραν να βρουν οποιοδήποτε τεκμήριο ότι πράγματι ήταν έτσι, είναι κάτι που δεν το γνωρίζω».

