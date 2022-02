Κοινωνία

Κίναρος: Η Κυρά Ρηνιώ και η ιστορία της έγινε νησιώτικο τραγούδι! (βίντεο)

Μια ομάδα Συριανών δημιούργησε και παρουσιάζει το τραγούδι για την Κυρά Ρηνιώ, που εδώ και 20 χρόνια φυλάει Θερμοπύλες στο Αιγαίο...



Η κυρά Ειρήνη εδώ και 20 χρόνια φυλάει Θερμοπύλες στο Αιγαίο. Είναι η μοναδική κάτοικος στη βραχονησίδα στη μέση του Αιγαίου.

Συνεχίζει την παράδοση της οικογένειάς της που κατοίκησε στο νησί από τις δύσκολες ημέρες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στο νησί αποσύρθηκε μόνιμα από το 2000 μαζί με τον αγαπημένο της Μικέ, τον Νομικό Κατσοτούρχη, που το 2013 έφυγε από τη ζωή.

Από τότε η συντροφιά της κυρά Ειρήνης είναι τα 200 γίδια και τα 40 πρόβατα που συντηρεί. Για αρκετούς μήνες μέσα στο χρόνο είναι μαζί της ο γιος της Γιώργος, ο οποίος αυτή την περίοδο για επαγγελματικούς και οικογενειακούς λόγους βρίσκεται στην Κάλυμνο όπως και η αδελφή του, Ακαθή. Το τρίτο παιδί της κυρά Ειρήνης, ο Γρηγόρης ζει μόνιμα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Η κυρά Ρηνιώ είναι μια γνήσια και αυθεντική Ελληνίδα, μια ξεχωριστή γυναίκα που χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς και θαυμασμού. Η ξεχωριστή αυτή ηρωίδα γίνεται νησιώτικο τραγούδι, μια δέσμευση του ερμηνευτή Γιάννη Σολάρη στην ίδια, που γίνεται πραγματικότητα.

Μια ομάδα Συριανών, δημιουργεί και παρουσιάζει το τραγούδι της Κυρά Ειρήνης, με αγάπη, μεράκι και με κύριο γνώμονα τον σεβασμό τους σε αυτή την αξιόλογη παρουσία, η οποία αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για όλους τους Έλληνες.

Ο Συριανός Ερμηνευτής Γιάννης Σολάρης μας φέρνει νησιώτικο αέρα με ένα τραγούδι που υπόσχεται να μας «κουνήσει» και να μας παρασύρει στον ρυθμό του, με φόντο την Κυρά του Βράχου! Το τραγούδι σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μπάιλα μόλις κυκλοφόρησε. Γεμάτο αιγαιοπελαγίτικους ήχους και εικόνες από την αγαπημένη Κυρά Ειρήνη.

