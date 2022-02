Πολιτική

Τσίπρας: Τραγική η κατάσταση στην αγορά

Επίσκεψη στην αγορά της Νέας Ιωνίας πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όπου συνομίλησε με επιχειρηματίες και καταναλωτές.



«Η κατάσταση στην αγορά είναι τραγική. Το εισόδημα των μισθωτών, των συνταξιούχων, των μικρομεσαίων συρρικνώνεται δραματικά. Σήμερα ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 6,2% για τον Γενάρη. Πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσει να σκαρφαλώνει», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε δήλωση του μετά από επίσκεψη που πραγματοποίησε το πρωί στην αγορά της Νέας Ιωνίας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με καταναλωτές, καταστηματάρχες και εργαζόμενους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με κοινό παρανομαστή των ζητημάτων που του έθεσαν τη «μειωμένη κίνηση στην αγορά και τον μειωμένο τζίρο», την «αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων προς το δημόσιο», τη «μειωμένη αγοραστική δυνατότητα του καταναλωτικού κοινού».

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι «για τα χαμηλά και μικρά εισοδήματα η αγοραστική δύναμη έχει πληγεί ακόμα πιο βαθιά, διότι είναι άλλο να έχεις 1.000, 800 ή 600 ευρώ να βγάλεις το μήνα και άλλο να έχεις μεγάλα εισοδήματα και να αντιμετωπίζεις το κύμα της ακρίβειας», εκφράζοντας τον φόβο του ότι «οδηγούμαστε σε κλιμάκωση ραγδαίας κοινωνικής κρίσης».

«Επίσης πολύ φοβάμαι, ότι είναι επιλογή του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του να μην στηρίξει το εισόδημα του μισθωτού, του εργαζόμενου, του μικρομεσαίου επαγγελματία. Να μην στηρίξει την κοινωνία που χειμάζεται», προσέθεσε, σχολιάζοντας ότι «επικαλείται δημοσιονομικούς περιορισμούς, αυτός που έδωσε 5 δισ. σε απευθείας αναθέσεις τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, που πήρε το 1 δισ. τον χρόνο από τη 13η σύνταξη για να το δίνει στους ιδιώτες για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, αυτός που χθες, ψήφισε 7 δισ. σε εξοπλισμούς, μας λέει ότι δεν υπάρχει περιθώριο για να στηρίξει τους μισθωτούς και τους ανθρώπους του μόχθου».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι «είναι αναγκαίο τώρα να παρθούν μέτρα. Μέτρα μείωσης του ΦΠΑ στα προϊόντα βασικής κατανάλωσης, μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα στα κατώτατα όρια. Να παγώσουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ, να σταματήσει αυτός ο ανταγωνισμός προς τα πάνω με τους ιδιώτες παρόχους. Και ταυτόχρονα, να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός για να ενισχυθεί το εισόδημα». «Και το τελευταίο ευρώ που θα έρθει στην τσέπη των μισθωτών, των εργαζόμενων, θα πέσει στην αγορά που χειμάζεται», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι όμως «όλα αυτά είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν πρόκειται να τα κάνει» … «είναι επιλογή να μην προστατεύσει την κοινωνία». «Όσο το γρηγορότερο φύγουν, τόσο το καλύτερο για τον τόπο και το λαό», δήλωσε ο κ. Τσίπρας.

Κατά την περιοδεία του στην αγορά, καταστηματάρχης τού είπε ότι «η αγορά είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, κυρίως οι μικροί, αυτοί που έχουν έναν ή δυο εργαζόμενους», καθώς «έχει πέσει πολύ ο τζίρος και υπάρχει πολύ μεγάλη αδυναμία να εκτελέσουμε τις υποχρεώσεις μας προς το Δημόσιο, εφορίες κτλ, αλλά υπάρχει και έλλειψη ρευστότητας στην αγορά». «Είναι πάρα πολύ δύσκολα με την ακρίβεια, δεν τα βγάζουμε πέρα. Εξανεμίζεται το εισόδημα, δεν προλαβαίνουμε να το πάρουμε. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα πάντα», ανέφερε υπάλληλος. Ένας νέος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται επτά χρόνια στην περιοχή είπε ότι «ζοριζόμαστε γενικά, από τότε που βγήκε η γενιά μου στην αγορά δεν έχει δει άσπρη μέρα». Μίλησε για μείωση των τζίρων, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση του κ. Τσίπρα για το πώς διαχειρίζεται το θέμα των ανατιμήσεων, είπε ότι «προσπαθούμε να μην κάνουμε αυξήσεις στα προϊόντα, αλλά όταν τα αγοράζεις ακριβότερα αναγκαστικά θα κάνεις κάποια αύξηση». Ο ίδιος σχολίασε ότι το ρεύμα είναι «περίπου δυο φορές πάνω σε σχέση με πριν».

«Αν σου δείξω τους λογαριασμούς μου θα καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται. Μη διαχειριζόμενο το κόστος για τις μικρές επιχειρήσεις», είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ άλλος καταστηματάρχης που συνεχίζει την οικογενειακή επιχείρηση από το 1950. Ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι και το θέμα του εισοδήματος των καταναλωτών είναι πρόβλημα, προσθέτοντας ότι «το μεγάλο πρόβλημα που έχετε να αντιμετωπίσετε τώρα, είναι ότι ο κόσμος δεν έχει αγοραστική δύναμη. Όταν έχεις λογαριασμούς και δεν υπάρχει τζίρος πώς θα ”την παλέψεις”; Αν δεν αυξηθεί ο κατώτατος μισθός είναι φαύλος κύκλος. Χτες στη Βουλή ψήφισαν 7 δισ. σε εξοπλιστικές δαπάνες, προχθές έκαναν 5 δισ. απευθείας αναθέσεις και παραπροχθές πήραν 1 δισ. από τους συνταξιούχους για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης». Αρκετοί καταστηματάρχες έθεσαν και το ζήτημα της επιστρεπτέας προκαταβολής ή και της πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό, με έναν εξ αυτών να σχολιάζει ότι «την πανδημία την περάσαμε, το ζητούμενο είναι τι θα γίνει από δω και πέρα».

Οικονόμου:. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πια που μπορεί να οδηγήσει η ανευθυνότητα του κ. Τσίπρα

Η απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης στα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την επίσκεψή του στην αγορά της Νέας Ιωνίας, ήρθε δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Οικονόμου αναφέρει:

«Το τραγικό αποκορύφωμα της εξαχρειωμένης αντιπολίτευσης του κ. Τσίπρα είναι ότι παρουσιάζει τις δαπάνες για τη θωράκιση της ασφάλειας της πατρίδας, σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας, ως σπατάλη. Άλλωστε για τον ΣΥΡΙΖΑ η άμυνα της χώρας «δεν είναι αυτοσκοπός». Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα από το 2012. Όταν είναι στην αντιπολίτευση καλλιεργεί με συνθήματα θυμό, ψεύτικες ελπίδες και τα δίνει όλα σε όλους και όταν είναι στην κυβέρνηση «παίρνει» από όλους: φτωχοποιεί τη μεσαία τάξη με φόρους και εισφορές και καταργεί ακόμη και το ΕΚΑΣ για τους πιο αδύναμους. Η διαφορά είναι ότι οι πάντες πια ξέρουν. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πια που μπορεί να οδηγήσει η ανευθυνότητα του κ. Τσίπρα. Δική μας έγνοια είναι να στηρίζουμε έμπρακτα πατρίδα και κοινωνία, ιδιαίτερα εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, έτσι ώστε να πορευόμαστε με ασφάλεια μέσα σε ένα περιβάλλον μεγάλων διεθνών κρίσεων.»

