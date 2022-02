Life

“Άγριες Μέλισσες”: συγκλονιστικό επεισόδιο την Τετάρτη (εικόνες)

Εξομολογήσεις, εντάσεις και παράτολμες κινήσεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» ήλθαν και αυτή την εβδομάδα με 4 επεισόδια που καθηλώνουν…

Τι θα δούμε απόψε στις 22:15 στον ΑΝΤ1

Η Ουρανία ομολογεί στον Κυριάκο την αλήθεια για το δάνειο, ενώ η Ρένα πιέζει τον Νικηφόρο να μιλήσει στον Σέργιο για τη σχέση τους.

Την ίδια στιγμή, η Δρόσω εκφράζει τις αντιρρήσεις της για εκείνη και προκαλεί εντάσεις.

Ο Πέτρος υποψιάζεται πως ο Ζάχος έκλεισε την εφημερίδα του και τον αντιμετωπίζει ευθέως.

Η Μυρσίνη συγκρούεται με την Αντιγόνη που καταλαβαίνει πως η αντίζηλός της δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη μάχη.

Ο Άγγελος προχωρά το σχέδιό του και μπαίνει στα γραφεία των Αβάντων.

Ο Παναγιώτης δεν εμπιστεύεται τον Σταμάτη, ενώ ο Ζαχαρίας περνά δύσκολα στο σχολείο.

Ο Ακύλας προχωράει τα μεγαλεπήβολα σχέδια του στο Διαφάνι, ενώ ο Μελέτης με τον Δούκα περνάνε στην αντεπίθεση.

Η Ελένη αιφνιδιάζεται από τον Τόλλια και έχει μια απρόσμενη συνάντηση…

