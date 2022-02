Κόσμος

Τσαβούσογλου: Βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια συμπτώματα αντιμετωπίζει. Η ανακοίνωσή του στα social media.

Θετικός στον κορονοϊό, βρέθηκε και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά από μία σειρά τούρκων αξιωματούχων που είχαν ανακοινώσει πως νοσούν με covid19 το τελευταίο διάστημα.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ενημέρωσε για την εξέλιξη αυτή μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter και αναφέρθηκε και στα συμποώματα που των ταλαιπωρούν.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ο τούρκος Υπουργός Εξωτερικών: «Το τεστ μου σήμερα για την COVID-19 είναι θετικό. Ευτυχώς εμφανίζω ήπια συμπτώματα. Θα συνεχίσω να δουλεύω από το σπίτι μου χωρίς να χρειαστεί να διακόψω την εργασία μου. Είθε ο Αλλάχ να θεραπεύσει όλους τους ασθενείς μας».

Υπενθυμίζεται πως πριν λίγες ημέρες είχε διαγνωστεί θετικός στον κορονοϊό και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλλά και η σύζυγός του Εμινέ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη - Δολοφονία 7χρονου: Ανατριχιαστικές οι περιγραφές του ζευγαριού

Δωδεκάνησα: αυτοκτονία πατέρα από “ντροπή”

Χανιά: Σκύλος βρέθηκε σκελετωμένος και αλυσοδεμένος (εικόνες)